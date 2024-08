Nuevo registro de planta para Panamá

Los bosques secos de Punta Garachiné, en la provincia de Darién, albergan una planta de la que hasta hace poco no había ningún registro en Panamá: la Pleradenophora membranifolia.

El punto de partida hacia el novedoso reporte se dio en 2013, cuando el profesor Juan Carrión realizó un inventario florístico en Punta Garachiné, lo que le permitió colectar algunos individuos con flores pistiladas (femeninas) y frutos inmaduros. Tras consultar con el experto alemán Joachim Esser, supo que se encontraba ante un individuo del género Pleradenophora, pero aún la especie seguía siendo una incógnita.

Para descifrar el enigma, Carrión necesitaba la otra pieza del rompecabezas, las flores masculinas. Pleradenophora membranifolia es una de esas plantas que popularmente la gente encasilla bajo la etiqueta de hembras o machos, el equivalente para los científicos a individuos pistilados y estaminados, respectivamente.

"Para tener certeza que era una determinada especie necesitábamos los individuos masculinos. Regresamos en 2023 para ver si encontrábamos individuos con flores masculinas y los hallamos. Cuando tuvimos ambos ya pudimos tener una decisión de que se trataba de Pleradenophora membranifolia", explico Carrión a Panamá América.

Esta certeza está respalda por estudios de literatura, consultas a herbarios virtuales y físicos, además de comparaciones con el material ya colectado.

El docente de la Universidad de Panamá (UP) recalcó que la confirmación del nuevo reporte pudo haberse resuelto con mas rapidez, sin embargo, Punta Garachiné no es un lugar de fácil acceso. Incluso en su expedición del año pasado no encontró de inmediato las flores masculinas.

"La lógica nos decía que si había flores pistiladas (femeninas) también debía haber masculinas. Le dimos seguimiento. También era complicado porque florece en determinadas épocas del año", precisó.

Punta Garachine es el único lugar de Panamá en el que se ha documentado la presencia de esta planta, a cuya familia (Euphorbiaceae) pertenecen otras más comunes para los panameños como la yuca.

"Esta es una especie que solo se conocía en Brasil, Bolivia y Perú. Es la primera vez que se encuentra en el país, donde se han registrado 22 individuos", agregó el miembro del Sistema Nacional de Investigación.

La planta se caracteriza por perder sus hojas durante la época seca, la presencia de un látex blanco que sale al cortar alguna parte, tener una coloración rojiza en la zona que une las hojas al tallo (pecíolo) y glándulas en las hojas.

Esta investigación, publicada en la revista "Check List", también contó con la colaboración de la doctora María S. de Stapf y Maryolis Lino.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

De acuerdo con los expertos, este tipo de investigaciones permiten conocer la diversidad de los bosques panameños, lo que a la vez ayudará a saber los aportes que pueden ofrecer.

"Si contamos todas las plantas tenemos unas 12,000 especies en el país. Necesitamos hacer estudios químicos de sus compuestos porque algunas tienen infinidad de propiedades, entre ellas medicinales. También el reporte puede servir como base para estudios ecológicos".

En el caso de Pleradenophora membranifolia todavía no hay estudios sobre sus potenciales propiedades. Pero los científicos del Departamento de Botánica de la UP esperan que su trabajo motive a otros investigadores a ampliar el conocimiento sobre esta planta.