Debate...

Oye, se ha generado un debate luego de ver a Liza Hernández disfrutar de la Navidad en familia, porque ella había dado positivo a la COVID-19. En la foto se le ve con pantalla facial, mascarilla y guardando distancia. Si a su familia no le preocupa, por qué les debe preocupar a ustedes. Aunque se dice que después del noveno día, ya no hay tanto peligro. Dicen...

Lindo...

A ustedes no se les introdujo una brusca en el ojo con la historia de la Barbie con ojos de cristal que contó Natalia González. A mí sí me llegó, al final tiene la razón, las cosas materiales no son las más importantes y más aún en medio de la crisis por la que está pasando el país. Muy bien dicho, un mensaje cierto y profundo, ojalá no haya caído en saco roto.

No se les pasa una...

¡Qué barbaridad! No sueltan a Sheldry Sáez, cuando habla de su pareja. Siempre andan con la cizaña de que saca los novios debajo de las piedras, se pasan. Si ella quiere cambiar de novio a cada rato, es su asunto, ¿no? Tampoco es que tenga un novio diferente cada semana. Recuerden, uno nunca sabe por lo que puede pasar mañana o pasado, mejor es quedarse callado.