No entendí

Dicen que Fernán llegó plantando bandera y sacando a gente que se fajó en la campaña para nombrar a exvarelistas. Al ritmo que vamos, no se sorprendan de ver el regreso del funesto Planchaíto al Palacio.

No entendí II

Supuestamente, Fernán vino para mejorar la vaina, pero si reintegra a gente del peor gobierno en la historia patria, ¿qué le espera al Gobier- Nito? ¡Compa, si no me va a ayudar, al menos no me perjudique!

¡Qué feo!

Panamá quedó como un zapato en la organización de los Juegos Centroamericanos. Saltó del barco y ni siquiera pudo informarlo formalmente. ¡Tampoco así, que la pandemia no nos haga hacer el ridículo!

Locura

Ayer se rompieron todos los protocolos sanitarios con la entrega del Bono Digital. El Gobierno puso a aguantar hambre a la gente y después les entregó el bono. Avalancha humana en los supermercados. ¡Genial!

Parlanchín

El exministro Polito, Abril y Mayo habla ahora más que cuando fue titular de Salud. Ahora es un genio, pero cuando estuvo en el potro no pudo hacer nada en el peor gobierno en la historia patria.

Taquilla

Nito reapareció ayer en Tonosí con el ministro del Mida. Fuera de todo el marketing político, no entiendo por qué tiene que aparecer con una botas de caucho en el hombro. Esas cosas, en vez de sumar, restan.