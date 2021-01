Confabulario.

Rofeadera

La estrategia del Buen Gobierno sigue patinando. La idea de mandar a una ministra consejera a rofear a los políticos que cuestionan las malas decisiones del gobierno simplemente confirman que andan en otra onda.

Vacunas

Las vacunas están llegando a países vecinos con menos recursos que Panamá y con menos instalaciones para recibirlas. Primero era finales de enero y ahora son 3 meses. Eso no lo puede defender nadie.

Millones

Los perredianos no pueden decir que no han tenido billete. Son más de siete mil millones y sumando lo que se han gastado. Más de 10 meses y siguen cometiendo errores como encerrar y esperar que no pase nada.

Lío grande

Dicen que los abogados del Loco ya interpusieron acciones para determinar las funciones y las responsabilidades de un funcionario judicial que firmó el documento de la nueva audiencia. Se saltó cientos de audiencias sospechosamente.

Encendidos

Los que andan encendidos son los médicos nacionales. Los diferentes gremios ya han mostrado su rechazo a la llegada de médicos extranjeros mientras le deben plata a ellos y al personal médico.

Silencio

Dicen que se están moviendo algunos negocios con futuros hospitales temporales. En eso es que andan un lotesito de San Felipe y después se hacen los santos. Pronto se revelarán los detalles.