Escándalo

Dicen que hay tremendo escándalo con el esposo de una diputada del PRD. El cuento es grave y lo acusan de abusar de una menor de edad y amenazar a sus padres por revelar lo ocurrido. Tremendo cuento.

Detenciones

Desde que llegó Caravallo al MP se intensificaron las diligencias judiciales en el caso de los albergues. Ayer detuvieron a una tercera involucrada y la acusan de malos manejos.

Alto perfil

Dicen que la renuncia obligada de la directora de Senniaf no es suficiente. Si Nito no actúa de manera enérgica contra todos los funcionarios de alto perfil que no hicieron nada para evitar los abusos entonces quedará mal.

Bochinche

Dicen que ahora hay varios líderes de clubes cívicos en la mira de la opinión pública porque se vacunaron aprovechando que son voluntarios en estamentos de seguridad. La cosa se puso fea y hasta hicieron comunicados.

Cuento

Dicen que en la provincia de Chiriquí hay una rectora bajo una investigación por el Tribunal de Cuentas. El proceso está muy caliente y dicen que eso tiene revuelta a la universidad chiricana.

Enloquecidos

Dicen que agarraron a centenares de conductores borrachos el fin de semana. La mayoría de los casos se reportaron en la zona de playas y Panamá Oeste. La gente está enloquecida después que liberaron el fin de semana.