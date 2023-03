Roces

Dicen que comenzaron los roces en el PRD y el primer asalto se vivió en la AN donde Benicio arremetió contra la vice ministra del Minsa. "A usted la pusieron de a dedo y mejor que responda el ministro si usted no tiene que decir…. Duro papá.

Igualitario

Dicen que la Corte decidió mantener las condiciones actuales y dijo no al matrimonio igualitario. La interpretación de la CSJ es que el matrimonio debe ser entre hombre y mujer. Las redes explotaron en contra de esa decisión.

Violatorio

Dicen que la CSJ de Panamá ignoró convenciones internacionales de derechos humanos y no consideró otras normas internacionales sobre el matrimonio. En Panamá ese debate es candela pura.

Popularidad

Dicen que el Loco marcó más de 61% en una medición regional donde aparece entre los personajes políticos con más aceptación. Sin ser presidente de Panamá el Loco está junto a mandatarios de la región.

Pelea

Dicen que en el PRD hay fuertes roces por la alcaldía de Panamá y su candidato para las próximas elecciones. El Tanque de Gas quiere seguir en el potro, pero le saltaron otros aspirantes que piden que abran las internas.

Incendio

Fuego en el cuartel de Calidonia. Me cuentan que le viene bajando una denuncia por acoso al pediatra, lo que no me aclararon es si es laboral o de otro tipo. Suenan todas las alarmas en ese cuartel.