Alianza

La tía Eunecia casi se va de bruces cuando vio la alianza entre los neonatos y el PiArDi. Es irónico que luego de tanto estiércol que le tiraron ahora sí eran buenos para lograr sus fines. Definitivamente no hay que escupir pa' arriba.

Línea

Otro impertinente se pregunta por qué los neonatos andan llorando con el tema de la ombudsman cuando ellos tenían a su ungido y siguen líneas desde Harvard. Ni los buenos son tan buenos, ni los malos tan malos.

Repudio

Me cuentan que la que anda peor que culebra en invierno es la tía Conejo, que no ha dejado ni llegar bien a la rusa y ya anda aupando a la gente para que se le vaya encima. Qué pena que una mujer promueva el repudio hacia otra.

Tiempo extra

Dice un impertinente que la tremenda jueza anda metiendo tiempo extra con Jodebrecht, porque no sabe cómo componer el fallo cuando no tiene evidencias sólidas y los testigos nunca comparecieron.

Campañita

Me cuenta un vidajena que los desenfocados andan tirándole duro a la tía Mayín. Ya la Antai salió a aclarar que no hay sanción reciente pero la campañita con info del 1999 sigue fuerte. ¿Aún queda saldo por facturar?

Fiesta

Dicen que la gente no se tomó nada bien que un ministerio ande apadrinando el cumpleaños de la tipiquera más famosa del país. Ese rancho está que arde. ¡Padre santo!