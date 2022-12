Caos generalizado por el itinerario de la Albiceleste

Las modificaciones del itinerario emprendido por la selección argentina a su paso por Buenos Aires han provocado el caos en el centro de la capital, con miles de personas cambiando su localización en medio de una confusión generalizada por el recorrido de la Albiceleste.

El autobús que traslada al combinado dirigido por Lionel Scaloni partió desde el recinto deportivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) rumbo a la capital del país, en donde cientos de miles de aficionados esperaban en las inmediaciones del Obelisco para recibir a los jugadores.

En un principio, las autoridades informaron de que el vehículo emprendería su camino por la avenida General Paz, siguiendo por la avenida Lugones hasta arribar al Obelisco desde el norte de la avenida 9 de Julio.

Sin embargo, la selección anunció en su cuenta de Twitter un cambio de rumbo del vehículo descapotable, que evitaría el Obelisco ante la aglomeración de personas, provocando una confusión generalizada en las calles.

"Los futbolistas se acercarán a saludar a los hinchas desde la autopista 25 de mayo y 9 de Julio, de acuerdo al circuito dispuesto por los organismos de seguridad (Nación, Provincia y Ciudad de Buenos Aires). Se estima que la presencia del plantel será en dicha zona", señaló la selección.



Una hora y media después de este mensaje, el caos aún continuaba en el corazón de la avenida 9 de Julio: miles de personas protagonizaron varias carreras de un lado hacia otro, entre cánticos eufóricos y algunas caras largas ante la posibilidad de no ver a la selección.

"La verdad, fue decepcionante, porque estaba todo el pueblo esperando a los futbolistas en el Obelisco, pero ya está, esto es una fiesta y estamos disfrutando todos, ¡vamos, Argentina, carajo!", manifestó, emocionada, Luna, una aficionada que atendió a EFE mientras se dirigía a la autopista 25 de mayo.



"El fútbol también es estar ahí con la gente, no tanto ver a los jugadores, sino estar en esta fiesta con desconocidos, cantando, con mucha alegría y mucho alcohol", manifestó Luna.

Para Adriel, otro de los hinchas presentes en la movilización, este cambio de planes "no importa" con tal de "poder ver a Messi con la Copa".

"Nos vamos a mover igual, todo sea por la 'Scaloneta'", señaló Adriel en declaraciones a EFE, afirmando que sentía "una felicidad enorme" por ver al combinado de Scaloni.

Asimismo, fuentes oficiales consultadas por EFE todavía no han podido confirmar si los jugadores pasarán por la Casa Rosada, sede del Gobierno, para encontrarse con el presidente del país, Alberto Fernández.

"No está descartado. Depende mucho de los tiempos de la caravana", informaron estas fuentes.

No obstante, según información del canal de televisión de La Nación, la delegación no pasará por la Casa Rosada.

Este martes, el vuelo AR1915 de Aerolíneas Argentinas que trasladaba a la delegación, encabezada por el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, y el técnico de la Albiceleste, Lionel Scaloni, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires.

El avión que trasladó a la selección, un Airbus 330 que la aerolínea de bandera ploteó meses atrás con imágenes de jugadores -que incluye un Lionel Messi de gran tamaño en la cola de la aeronave- y una gran camiseta albiceleste para trasladar a los aficionados que viajarían desde Argentina a Catar, fue bautizado en la pista.

Minutos antes de las 3.00 horas (6.00 GMT), un exultante Messi con el trofeo de campeón del mundo en las manos junto al seleccionador y al dirigente de la AFA fueron los primeros en descender de la aeronave y, poco a poco, fueron bajando el resto de integrantes de la 'Scaloneta'.

Argentina se proclamó campeona del mundo tras ganar en la tanda de penaltis (4-2) a Francia, después del empate 3-3 en los 120 minutos de juego.

La Albiceleste obtuvo su tercer título mundial, después de los conseguidos en Argentina 1978 y México 1986. A estos tres logros, se suman las tres finales perdidas de Uruguay 1930, Italia 1990 y Brasil 2014.