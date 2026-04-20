Chiriquí tiene 'etiqueta' de finalista en los torneos del béisbol mayor

Chiriquí volverá a jugar otra final del béisbol mayor. Entre el 2010 y el actual campeonato 2026, hay 17 torneos y la tropa del "Valle de la Luna" ha clasificado a 12 finales y ha levantado 6 títulos.

Hay que recordar que Chiriquí en la historia del béisbol mayor panameño tiene 17 títulos en total.

Seis títulos desde el 2010, jugarán su final 12

Chiriquí logró coronar en los campeonatos nacionales en el año 2013 ante Bocas del Toro; 2015 contra Metro: 2018 y 2020 ante Bocas del Toro; 2021 contra Metro y 2024 ante Colón.

El equipo chiricano clasificó a la serie final del actual torneo 2026 al eliminar a Panamá Oeste 4-1 en semifinal.

Mientras que perdió en las finales del 2012 y 2014, ambas con Bocas del Toro.

En la temporada 2017, la tropa chiricana cayó en la final ante Colón. En el 2019 y 2022 no pudo ante Panamá Metro.

Ausentes en 5 finales

La tropa chiricana no ha podido estar en 5 finales desde el 2010 hasta la fecha, cuando en ese mismo año Metro se coronó ante Bocas del Toro; luego en el 2011 Los Santos dejó sin títulos a los tortugeros.

En el año 2016 la novena de Metro le ganó la serie final a Colón; posteriormente en el 2023 Colón coronó ante Los Santos y en el 2025 Bocas del Toro ganó el título a los "Beep Beep" de la Costa Atlántica.

2026 otra final y récord

Chiriquí volvió a clasificar a otra final en el actual torneo 2026 , con marcas históricas incluidas y espera rival.

Jonathan Saavedra y Carlos Xavier Quiroz se uniron al retirado y coach de tercera base Rodolfo "Candelilla" Aparicio como los únicos peloteros con 800 imparables en el béisbol panameño.

Mientras que Jeffer Patiño, llegó a la cifra de 500 imparables.