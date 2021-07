Coclé y su aguerrido camino al título Preinfantil de Pequeñas Ligas en medio de la pandemia

Competir en tiempos de pandemia conlleva entrega adicional para mantenerse libre de contagios y evitar importantes bajas en el equipo. Coclé, representado por Algari Sánchez, de las Pequeñas Ligas de Antón, cosechó el fin de semana los frutos de su disciplina y prevención tras conquistar el Campeonato Nacional Preinfantil.

Durante el largo proceso hacia el título, la tropa coclesana registró al menos siete contagios de covid-19, lo que requirió cuarentenas estrictas de parte de la novena al completo.

"Ganamos la eliminatoria provincial y luego en un juego de fogueo, en mayo, un niño llegó contagiado. Todos nos hicimos la prueba y salieron siete niños positivo y siete niños negativo. Todos seguimos la cuarentena", rememoró el técnico campeón, Luis González.

Posteriormente, cuando el torneo nacional se puso en marcha, un nuevo contagio tocó la puerta del elenco antonero. En esta ocasión fueron los padres de un pelotero los que arrojaron positivo en las pruebas. Siguiendo el protocolo, el pequeño debió aislarse y no pudo participar en los encuentros por zona.

Con estos antecedentes, las recomendaciones se acentuaron para que todos los pequeños pudieran jugar en el resto de las instancias de la competición.

"Como estábamos en competencia, hablamos con los padres de familia y les dijimos que tenían que estar aislados, que no podían ir a reuniones o fiestas porque si un niño salía positivo durante el campeonato no podía jugar. Si salían dos o tres no podíamos participar. No estábamos en burbuja, pero por familia sí lo estábamos para evitar contagios", recalcó González.

Coclé vino de atrás y derrotó el sábado 4-1 a Panamá Oeste para coronarse en el Nacional Preinfantil (9-10 años). Ahora la misión será trabajar para llevar a esta camada a la Serie Mundial de Williamsport.

Al frente tienen a González, quien ya sabe muy bien lo que es triunfar en la categoría infantil. Lo hizo en múltiples ocasiones con Aguadulce y actualmente está enfocado en continuar esa estela con Antón.

Por otro lado, Plinio Castillo, Director Nacional de Pequeñas Ligas, destacó que el cumplimiento de las normas de bioseguridad permitió completar con éxito la cita deportiva.

Castillo reconoció que no fue fácil realizar el torneo en tiempos tan difíciles y dramáticos, producto de la covid-19, pero la buena voluntad y el apego a las normas sanitarias de los participantes ayudaron a cumplir con lo planificado.

