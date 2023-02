Davis Romero abrirá ante Venezuela en Serie del Caribe 2023

El zurdo Davis Romero será el primer abridor de los Federales (Panamá) en la Serie del Caribe 2023, donde debutarán ante el equipo de casa, Leones de Caracas (Venezuela) a las 7:30 p.m. este jueves en el estadio la Rinconada.

"Una vez representando a mi país", dijo Romero, quien agregó que se siente preparado para ese partido.

Romero, enfrentó a Venezuela en la misma Serie del Caribe el año pasado, aunque admite que no serán los mismos peloteros, debido que son diferentes equipos.

"Estarán muchos fanáticos y es algo que me llena de emoción, porque me gusta que los fanáticos estén allí, atentos al juego, me llena de energía", comentó el zurdo coclesano al servicio de los Federales y agregó que llega al partido contra Venezuela con una "mentalidad ganadora".

Los Federales entrenaron ayer en el estadio Rod Carew y viajan hoy a Caracas, Venezuela, sede del torneo.

"Las expectativas son dar el mejor esfuerzo y tratar de quedar entre los cuatro, tratar de llegar a la final", comentó el piloto de los Federales, José Mayorga.

El manager Mayorga agregó que apuesta por el exgrandes ligas Davis Romero para abrir el primer juego, debido a su experiencia.

El resto de la rotación de los Federales son: Harold Araúz, Edison Frías y Steven Fuentes.