Dominicanos lideran en la boleta para Juego Estrellas

El Juego de las Estrellas de 2026, que se disputará el 14 de julio en el Citizens Bank Park de Filadelfia, puede convertirse en una de las pruebas más contundentes de que en el béisbol de las Grandes Ligas se habla cada vez más español.

Dentro de la constelación de figuras del béisbol profesional que busca un cupo al clásico de media temporada, República Dominicana encabeza la representación latina con 33 jugadores nominados al proceso de votación de los aficionados, de los cuales 21 pertenecen a la Liga Nacional y 12 a la Liga Americana.

A esta destacada presencia dominicana se suma una amplia delegación de estrellas latinoamericanas procedentes de Venezuela, Puerto Rico, Cuba, México y Panamá con los peloteros José 'Chema' Caballero de los Yanquis de Nueva York e Iván Herrera de los Cardenales de San Luis.

Entre las figuras latinas más populares que buscan un puesto como titulares en Filadelfia destacan Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr., José Ramírez, Luis Arráez, Ronald Acuña Jr. y Julio Rodríguez.

¿Cómo será la votación?

El proceso de votación, iniciado el pasado 3 de junio, está dividido en dos fases para permitir que los aficionados elijan a los titulares de cada liga.

La primera etapa concluirá el 25 de junio al mediodía. Durante ese período, los aficionados de todo el mundo pueden votar, hasta cinco veces cada período de 24 horas, por los titulares del Juego de las Estrellas: ocho jugadores de posición y un bateador designado por cada liga.

La segunda fase comenzará el 29 de junio al mediodía y se extenderá hasta el 2 de julio. Los votos acumulados durante la primera etapa no serán transferidos a esta ronda y los ganadores en cada posición, incluidos los tres jardineros de cada circuito, serán anunciados el 4 de julio.