EMPATE AMARGO

El técnico Thomas Christiansen lamentó el empate contra Venezuela 2-2, luego de tener una ventaja de 0-2 en el partido amistoso realizado ayer en Dubái.

"Hemos podido dominar a un buen Venezuela, ir por delante en el marcador y nos queda ese sabor amargo de empatar el partido", expresó luego del juego el técnico Thomas Christiansen.

Para el danés-español, Panamá hizo un partido serio, con control total durante 70 minutos, tanto la ofensiva como a la defensiva, donde no se le dio opciones al rival, donde no Venezuela no generó ocasiones de gol.

Pero el entrenador del equipo panameño también fue autocrítico, cuando afirma que en los últimos 20 minutos del partido Panamá no estuvo bien y al final paso factura, cedió el empate.

"Los últimos 20 minutos no continuamos con nuestro juego" reiteró el técnico y añadió que analizará los errores de los jugadores panameños, como también volvió a lamentar como se dieron las cosas ante Venezuela.

"Es una pena", puntualizó el Msiter sobre la igualada que hizo Venezuela en los últimos 20 minutos.

Christiansen agregó que no le gusta perder y tampoco empatar y ante Venezuela le tocó esa igualada al final del partido, porque Panamá mereció much´´o más.

De igual manera, el estratega también resaltó el trabajo de José Fajardo que se volvió a encontrar con el gol.

"Me alegro por Fajardo que anotó, igual que Yanis, ganamos todos y perdemos todos", expresó Christiansen.

En el partido ante Venezuela, Panamá se fue arriba en el marcador por 0-2 con goles de José Fajardo a los 26 minutos y César Yanis a los 73 minutos.

Pero Venezuela empató con un tanto de Salomón Rondón de penal a los 82 minutos y de Ernesto Torregrossa en tiempo de reposición 90+2.

El siguiente partido amistoso de Panamá será contra Camerún el 18 de noviembre.