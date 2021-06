España es silbada; Portugal con sueños con miras a la Eurocopa

Luis Enrique Martínez, seleccionador español, , después del 0-0 contra Portugal, que le "molesta" que silben a sus futbolistas, al tiempo que consideró que la última jugada de Álvaro Morata, cuyo remate acabó en el larguero, es "para levantarse y ponerse a aplaudir".

Versión impresa

"Yo no he visto que me hayan silbado. Ni me va ni me viene. No me afecta en nada. No juego, no toco el balón en todo el partido y no voy a cometer ningún error. Sí me molesta que se haga esto con mis jugadores, pero también entiendo que cada uno es muy libre de hacer lo que quiera. A mí me da igual que me silben", valoró el técnico.

"Les deseo un buen fin de semana (a los que le han silbado cuando sonó su nombre por la megafonía) y que lo pasen muy bien. Yo estoy encantado. La gente me elogia, me lanza hasta besos, me encuentro súper querido allá donde voy. En Madrid estoy encantado. Cuando en un estadio alguien diga la alineación... A mí hasta me pone a tono", dijo Luis Enrique.

Por su lado Fernando Santos, seleccionador de Portugal, expresó que su equipo tiene "calidad" y puede "hacerlo mejor" de lo que demostró en este encuentro, enfocó a aspectos ofensivos y defensivos "por afinar" y reafirmó a su conjunto entre los "ocho o nueve candidatos" a ganar la Eurocopa 2020.

"Afrontamos el torneo con la misma actitud y mentalidad que fuimos al 2016, al 2018 y al 2019. Somos candidatos a la victoria, que es nuestro objetivo, sabiendo que tenemos por delante siete u ocho equipos muy, muy fuertes. Nos hemos enfrentado a uno de los mejores equipos, que es España, pero también están Francia, Alemania...", repasó en la rueda de prensa después del partido.



"Cada uno de nosotros en esta fase estamos intentando mejorar, corregir algunos puntos y creo que este partido ha sido positivo para Luis (Enrique, seleccionador español) y para mí. Quería que el equipo pudiera haber hecho otras cosas diferentes, pero es importante porque la próxima semana tendremos que trabajar en el campo sobre todo esto. Podemos y tenemos calidad para hacerlo mejor. Incluso lo que hemos hecho bien, lo podemos hacer mejor", advirtió.



"Creía, creo y confío en que la calidad técnica individual la consigamos transformar mejor en calidad técnica colectiva, con más pase de conexión, menos pérdidas de balón. Los primeros 20 minutos hemos tenido muchas dificultades, el nivel de posesión de España ha sido altísimo comparado con nosotros. Después hemos mejorado", dijo.



"Queríamos haberlo hecho mejor y España también, con toda seguridad, querría haberlo hecho mejor", continuó el técnico, que espera que Gonçalo Guedes esté ya a su disposición como muy tarde el lunes en cuanto el PCR dé un resultado negativo de la Covid-19.

VEA TAMBIÉN: Panamá vamos con todo contra Anguila en la eliminatoria de la Concacaf



Además, expresó su apoyo a la candidatura conjunta de España y Portugal para organizar el Mundial 2030. "El pueblo de ambos países debe estar entusiasmado con esta idea. Representan lo mejor que hay en el fútbol. Son unos países maravillosos, con unos pueblos fantásticos, unas personas excelentes. Les encanta el fútbol y luego tienen jugadores de calidad. Es el mejor sitio para jugar al fútbol y para estar", valoró.