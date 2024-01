LAAC regresa a Pilar Golf, Argentina, en 2025

El Masters Tournament, The R&A y la USGA anunciaron que la décima edición del Latin America Amateur Championship (LAAC) se jugará en Pilar Golf, Buenos Aires, Argentina, del 16 al 19 de enero de 2025. El LAAC regresará a Pilar Golf 10 años después de la edición inaugural del campeonato que se celebró en 2015.

Fundado por el Masters Tournament, The R&A y la USGA en 2014, el LAAC fue creado para desarrollar aún más el golf de aficionados en Sudamérica, Centroamérica, México y el Caribe. El campeonato se traslada cada año a los mejores campos de golf con la participación de los jugadores amateurs más destacados de la región. El campeón recibe una invitación para competir en el Masters Tournament, y exenciones para The Open y el U.S Open.

"Queríamos celebrar el décimo aniversario de la creación del Latin America Amateur Championship y por eso decidimos regresar a Pilar Golf, donde todo comenzó. En ese tiempo hemos visto a muchos jugadores que se convirtieron en estrellas y a los mejores golfistas aficionados de América Latina competir al más alto nivel en este campeonato, que continuará fortaleciéndose en los próximos años. Esperamos tener otra fantástica exhibición de golf el próximo año en Argentina”, señaló Martin Slumbers, CEO de The R&A.

Entre los competidores más destacados que han jugado en ediciones anteriores se encuentran los colombianos Nicolás Echavarría y Sebastián Muñoz, el argentino Alejandro Tosti y los chilenos Mito Pereira y Joaquín Niemann, este último ganador del LAAC en 2018. El chileno Matías Domínguez ganó por un golpe a Tosti para obtener el primer Latin America Amateur Championship en Pilar Golf en 2015, un torneo que también incluyó a Echavarría, Muñoz, Niemann y Pereira.

"Es un honor para Pilar Golf ser sede del Latin America Amateur Championship por segunda vez. Pilar Golf proporcionará una verdadera prueba para los mejores jugadores de toda América Latina", comentó Mauro Misuraca, Presidente y Propietario de Pilar Golf.

Inaugurado en 1992 y diseñado por el Grupo Ronald Fream, Pilar Golf se encuentra a unos 60 kilómetros al norte de Buenos Aires. El campo, que cuenta con 27 hoyos, ha albergado grandes campeonatos, entre ellos el Abierto de la República, eventos de la PGA de Argentina, múltiples ediciones del Women’s Amateur Latin America y la edición inaugural del Latin America Amateur Championship. Además, es la sede de las oficinas de la Asociación Argentina de Golf.

"El deporte sigue creciendo en nuestra región y estamos preparados para mostrar lo mejor del golf argentino el próximo año en Pilar Golf. Este campeonato se ha convertido en el evento más importante para los jugadores aficionados de América Latina y estamos emocionados en dar la bienvenida a la próxima generación de futuras estrellas en 2025”, indicó Andrés Schönbaum, Presidente de la Asociación Argentina de Golf.

