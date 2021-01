Manuel Corpas anuncia su retiro como pelotero

El lanzador panameño y ex Grandes Ligas, Manuel "Manny" Corpas anunció su retiro como pelotero.

Corpas que subió a las mayores con los Rockies de Colorado en el año 2006, también estuvo enrolado con los Rangers de Texas y Cachorrros de Chicago, se mostró agradecido con esos equipos de la carpa grande.

Como también a los equipos donde militó en los países de México, Venezuela, Probeis, además de la provincias de Herrera y Panamá Metro donde participó en los torneos nacionales.

Aunque se reitera como pelotero, Corpas, admite que le gustaría jugar la Serie del Caribe 2021 que tendrá como sede México, para representar una vez a Panamá.

Reconoce que una de sus mayores alegrías fue ganar la Serie del Caribe con los Toros de Herrera en 2019, torneo realizado en el estadio Rod Carew.

El cerrador añade que en estos momentos lo que más atesora como jugador es haber compartir con grandes estrellas, en algunas ocasiones como rival y optras como pelotero.

Corpas reitera que no podrá borrar de su mente el primer Clásico Mundial, las dos eliminatorias para el Clásico, un Preolímpico y por supuesto la Serie del Caribe con los Toros.'

23

los años que tiene Manuel Corpas jugando como pelotero profesional. 1998

año que inició 'Manny' Corpas en los torneos nacionales juveniles de béisbol.

En los últimos torneos nacionales en la categorías mayor, Corpas fue el cerrador de Herrerra.

Me despido dando las gracias a los que siguieron mi carreram en los que me alentaron y también en las que no, pues las criticas también me ayudaron, terminó diciendo el cerrador oriundo de Chilibre.