Matej Mahori se impone en etapa larga; Van der Poel mantiene el maillot amarillo.

El esloveno Matej Mahoric, ganador ayer de la séptima etapa en el Tour de Francia, aseguró que le gustan las jornadas largas, como en las que se impuso de la Vuelta de 2018 y el Giro de 2017.

"Es mi primera victoria aquí y quizá la más hermosa de mi carrera, pero ya había ganado en la Vuelta y en el Giro, siempre en las etapas más largas, me gusta la resistencia y la de hoy la tenía marcada en mi calendario", dijo.

"En una escapada como esta siempre hay aspectos tácticos que hay que tener en cuenta. Por eso decidí escaparme pronto, pero no me esperaba quedarme solo tan pronto", agregó.

"Me he dado cuenta de que iba a ganar cuando he superado la pancarta de último kilómetro y no he podido evitar las lágrimas", dijo el ciclista.

Mathieu Van der Poel, sigue líder y con el maillot amarillo.