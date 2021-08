Mateo Ospina y la ilusión de un pequeño 'crack' del golf panameño

Cuando el pequeño Mateo Ospina Fernández toma sus palos para sumergirse en la magia de un campo de golf, lo hace impulsado por competir y llegar algún día a ser como su jugador favorito, Brooks Koepka.

Desde los dos años, los drivers, putters y demás hierros son comunes para él. Y en ello hay un poco de herencia de su padre, Wilson Ospina, profesional de Mantarraya.

Papá e hijo disfrutan de una aventura juntos por el green, llamada golf, mientras las lecciones van surgiendo.

Mateo, semanas atrás, participó por primera vez en un campeonato internacional y su debut no pudo ser mejor. Fue en la reconocida cancha de Torrey Pines, disputando el IMG Academy Junior World Championship.

En este torneo de talla mundial, Mateo ocupó el séptimo lugar de la categoría de seis años y menos, con puntuación de 220.

Además, en su joven hoja de vida acumula 12 trofeos de primer lugar, cinco de segundos puestos, dos cetros de tercera posición y una medalla de cuarto lugar. Estos resultados los ha obtenido entre torneos de Semillero, eventos nacionales de US Kids y de Apagolf Sub-18.

"Me encanta el golf porque me divierto y juego torneos, lo que me gusta mucho", narra el pequeño golfista.

En tanto que su padre, profesor y caddie resalta la fortaleza que tiene Mateo con el juego de aproximación.

"Alrededor del green es muy bueno, los tiros de aproximación son buenísimos. También su driver es muy bueno, aparte que le gusta mucho", dijo Wilson.

Además, recalcó que para él es clave que todo el proceso, el cual trabaja de la mano de un psicólogo, sea divertido para que el niño lo disfrute.

"Nos enfocamos en divertirnos y pasarla bien. Lo guiamos a un proceso de aprendizaje divertido", añadió el pro.

Con cada tiro, Mateo se va abriendo paso entre la nueva generación de golfistas panameños, sin perder de vista su meta: "jugar muy bien".

