Messi sufre una lesión y es duda ante el Bayern

Lionel Messi sufre una lesión en los isquios que se produjo durante el duelo copero de este miércoles contra el Olympique Marsella y es duda para el partido del próximo martes de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Bayern Múnich, según desvela L'Équipe. Oficialmente, el club no ha confirmado la noticia y se remite al tradicional parte médico que publicará el viernes por la mañana antes de la rueda de prensa del entrenador, Christophe Galtier, previa al duelo liguero del sábado contra el Mónaco. Según el rotativo, el jugador se perderá con toda seguridad el viaje al Principado y su presencia tres días más tarde en el decisivo duelo contra el Bayern está en entredicho. De confirmarse esa baja sería la segunda de peso en el PSG, que no podrá contra tampoco con el atacante Kylian Mbappé, que se lesionó en la pierna izquierda durante el partido liguero contra el Montpellier del pasado día 1 y según los médicos del club su indisposición será de unas tres semanas. Neymar sería el único componente del tridente ofensivo del PSG listo para afrontar a los bávaros, aunque el brasileño no está en su mejor momento de forma porque acaba de superar unas molestias en el tobillo que le han hecho perderse dos de los tres últimos partidos. Por otro lado, el París Saint-Germain no encuentra en 2023 el hilo de la victoria y la eliminación anoche en octavos de final de la Copa de Francia a manos de su eterno rival, el Olympique de Marsella, es una señal de alarma de una crisis que llega en el peor momento, en vísperas del retorno de la Liga de Campeones. El equipo de la capital afrotará el próximo martes al Bayern de Múnich sin su estrella Kylian Mbappé, lesionado, e inmerso en un gran desconcierto por las consecuencias de su baja, que han puesto al descubierto otras carencias del equipo. Autor de 20 goles en lo que va de temporada, siete de ellos en Europa, el atacante de 24 años se había convertido en el gran estilete del equipo, que hasta que llegó el Mundial Qatar 2022 estaba teniendo resultados por encima de su nivel de juego. En lo que va de año, tras volver del Golfo Pérsico, el equipo, que hasta entonces había sumado 41 de 45 puntos posibles, ha concedido dos derrotas y un empate en liga, a lo que suma la eliminación copera. En el estadio Velódromo el PSG mostró su peor cara y dejó una marcada sensación de impotencia ante un rival bien armado, lo mejor que se va a encontrar en su propio país, un mal augurio para afrontar en pocos días al campeón de Alemania. Los bávaros, que no conocen la derrota desde septiembre, parecen haber superado un bache de juego y su identidad, lo que les ha reforzado en el liderato, aunque el Union Berlín les pise los talones. En París las aguas bajan más turbias. Como cada año cuando se acerca la Liga de Campeones, las estructuras del club comienzan a temblar y las enormes expectativas que la lluvia de millones cataríes atraen al club francés generan tensión en todos los niveles. El club tiene como objetivo claro la Liga de Campeones y un tropiezo en esa competición, uno más, volvería a dejar al equipo en un limbo difícil de aceptar.