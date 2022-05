Mourinho y Roma festejan título europeo

Mientras el portugués José Mourinho hablaba en rueda de prensa de la victoria del Roma ante el Feyenoord (1-0) en Liga Conferencia, sus jugadores la interrumpieron para llevarse a su técnico a celebrar el título al vestuario.

Versión impresa

Mancini, Zalewski y Pellegrini, entro otros jugadores, interrumpieron la rueda de prensa del setubalense y la dieron por finalizada al llevárselo al vestuario a celebrar el título, el primero en 14 años, el segundo europeo de la historia del club.

Antes, sobre el césped, Mourinho dijo: "Hay muchas cosas que pasan por mi cabeza al mismo tiempo. Han sido once meses increíbles, y ahora esto. Como les dije a los chicos en Turín, habíamos hecho lo que teníamos que hacer. Hoy teníamos que escribir la historia y lo hemos hecho".

"No hay duda, quiero quedarme aquí. Tenemos que entender lo que nuestros propietarios quieren hacer, soy cien por cien romanista. Me quedo aquí, a pesar de los muchos rumores. Pero no quiero estar detrás de los rumores. Ahora veamos qué harán los Friedkins (dueños del club). Esta es un club honesto y sano, hay un proyecto", añadió.

"Lo bonito de mi carrera es que más allá de la victoria con el United, hacerlo con el Oporto, el Inter y la Roma es especial. Una cosa es ganar cuando el equipo está hecho para ganar, y otra es ganar cosas que se quedan para siempre. Eso nos hace sentir especiales. Pienso más en los aficionados de la Roma y espero que nos esperen para festejar y divertirse. Me alegro mucho por la familia de la Roma", sentenció

El luso acumula ya cinco títulos europeos, pero confesó que se siente "como la primera vez": "Se hablaba estos días de la experiencia en finales pero... no cambia nada. Una final es una final, no cambia nada. Han sido días difíciles con mi cuerpo técnico, tomando decisiones, trabajando sobre el rival, con el trabajo táctico reducido porque los entrenamientos eran a puerta abierta".

"Llegamos aquí como la familia que somos, familia que ha conseguido, también hoy, sobreponerse y sobrevivir a las dificultades", añadió Mourinho

VEA TAMBIÉN: Herrera sigue imparable; Occidente sufre ante Panamá U18 en el béisbol mayor

El propio Mourinho fue el último en levantar un título europeo para un club italiano. Fue en 2010, con el Inter en la Liga de Campeones, hace ya doce años: "No vencer por doce años es mucho para el fútbol italiano. Pero vamos, que venga la próxima el próximo año para nosotros en Liga Europa, para otro en Liga de Campeones o para el Fiorentina en Liga Conferencia".