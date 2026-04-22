¡pOR EL TÍTULO!

Una serie muy pareja es lo que se espera que sea la final entre Bocas del Toro y Chiriquí cuando hoy a las 7:00.p.m., en el estadio Calvin Byron, arranque la final del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026.

La serie final se jugará al mejor de siete partidos, jueves (hoy) y viernes en Bocas del Toro. El sábado es día de descanso y se reactiva domingo y lunes en el Kenny Serracín. De ser necesario los juegos restantes serán en el estadio Rod Carew.

Para el partido de hoy, Bocas del Toro, que es el actual campeón, podría tener como abridor a Pedro Torres y Chiriquí a Bryan Cáceres.

Así llegaron a la final Bocas del Toro y Chiriquí

En la actual campaña 2026, Bocas del Toro y Chiriquí se enfrentaron en dos partidos en la ronda regular, en ambas ocasiones ganaron los "Tortugueros" por 5-3 y 4-2, respectivamente. Teniendo por coincidencia a Alain Pérez como ganador y perdiendo el colombiano Luis Escobar, en los dos juegos.

En lo que respecta a ronda regular, Bocas del Toro y Chiriquí terminaron con marca de 11 partidos y 5 derrotas, primero y segundo lugar de la tabla general.

En la ronda regular, Bocas del Toro tuvo un bateo colectivo de .296 y un OPS de .752, con una efectividad en su pitcheo de 2.56.

Mientras que Chiriquí pegó para .291 con un OPS de .745 y con un promedio de efectividad de sus lanzadores de 2.94.

En la ronda de ocho equipos, Bocas del Toro barrió a Coclé por 3-0, con un bateo colectivo .337 un OPS de .833 y una efectividad en sus lanzadores de 0.33.

Mientras que Chiriquí sufrió para ganar la serie 3-2 a Veraguas.

Contra los veragüenses, los chiricanos pegaron para .226, un OPS de .670 y una efectividad en su pitcheo de 2.93.

En las ronda de semifinales, Chiriquí eliminó a Oeste en la serie 4-1, con un bateo colectivo de .303, un OPS de .809, con una trabajo en la efectividad de sus lanzadores de 3.32.

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Mientras que Bocas del Toro tuvo que extenderse a fondo para ganar 4-3, la serie a Colón.

Los "Tortugueros" en la serie semifinal ante los colonenses pegaron a la ofensiva para .204. con un OPS .515 y una efectividad en su pitcheo de 1.36.

Bocas del Toro y Chiriquí en serie finales

Bocas del Toro y Chiriquí se han enfrentado en una serie final en béisbol mayor en cuatro ocasiones, los del "Valle de la Luna" tienen la ventaja 3-1.

La primera ocasión fue en el 2012 y la ganó Chiriquí, luego en el 2014 Bocas del Toro se impuso y en las dos últimas que fueron en el 2018 y 2020, Chiriquí se coronó.

El torneo 2026, será la quinta ocasión que Chiriquí y Bocas del Toro se enfrenten en una serie final. ¿Quién ganará?