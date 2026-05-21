QUE SE QUEDE EL TÍTULO

La primera batalla fue superada tanto por Ángel "Castigador" Bethancourt como por Yuberjen "Tremendo" Martínez, al cumplir ambos con el pesaje para su pelea por el título latino mosca (112 libras) de la OMB, que se realizará este viernes (hoy) en el Centro de Entrenamiento Atheyna Bylon.

El panameño Bethancourt detuvo la báscula en 111 1/2 libras, mientras que su rival, el colombiano Martínez, hizo un peso de 111 1/4 libras.

El choque entre Bethancourt 8-0-1 (5 KO) y Martínez 6-0 (6 KO) es la pelea estelar de la función "Invictus-Some Boxers", que organiza Master Promotions-All Star Boxing, y será a 10 asaltos.

Ángel Bethancourt tiene una gran oportunidad: pelea en su casa ante un gran rival y, de quedarse con el título latino de la región, tendrá la chance de disputar de manera directa la corona mundial mosca de la OMB.

El combate coestelar de la cartilla será protagonizado por Carlos "Gallero" Rodríguez 7-0-2 (2 KO) contra el chorrerano Leroy "Sensacional" Estrada 19-5 (6 KO), a 10 asaltos en las 115 libras.

Hay otro título latino mosca de la OMB en disputa (boxeo femenino), el cual será entre la nicaragüense Isis Wilson 4-2-0 (2 KO) contra la venezolana residente en Panamá, Anahomí Jiménez 5-1 (4 KO), a 8 asaltos. En el pesaje oficial, la nicaragüense Wilson hizo 111 1/2 libras, mientras que Jiménez detuvo la romana en 110 3/4 libras.

Mientras que el chiricano Axel Caballero 3-2-1, sin nocaut, se mide al capitalino Eliécer "Huracán" Arcia 7-0 (6 KO) por el campeonato nacional supergallo (122 libras) vacante.

Por su lado, regresa al tinglado la panameña Sayda "La Bomba" Mosquera 10-7-2 ( 7 KO), quien peleará contra la venezolana Lorena "Sencillita" Ascanio 6-3-2 sin nocaut, en una pelea programada a 8 asaltos, donde se disputará el título nacional femenino gallo (118 libras) vacante.

Mosquera hizo 117 3/4 libras en el pesaje, mientras que Ascanio registró 118 1/4.

La cartilla boxística la completan 9 peleas más.