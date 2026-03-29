Rosanía se corona por tercera ocasión

La panameña Jennisín Rosanía se colgó por tercera ocasión la medalla de oro en el Panamericano de Jiu Jitsu, que se realizó este fin semana en el Silver Spurs Arena, en Florida, Estados Unidos.

En el evento, la colonense venció sin problemas a las representantes de Estados Unidos por 8-0 y en la gran final por 2-0, respectivamente, para subir a lo más alto del podio del Panamericano que es avalado por la International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IBJJF).

Rosanía, que también es profesora en la Academia Elemento Jiu-Jitsu Panamá, sostuvo que nunca pensó ser tricampeona Panamericana, agregó que la primera ocasión que logró un título en un estas lides fue en el 2021, luego volvió a coronarse en el 2024 y en el 2025 no pudo competir. Ahora en el 2026 volvió a subir a lo más alto del podio en Florida, Estados Unidos.

A juicio Rosanía, para este torneo, lo importante y complicado como atleta es poder ganar tres eventos de Grand Slam de Jiu-Jitsu (IBJJF), en un mismo ciclo (un año) y donde lo más sobresaliente es que "no me han podido anotar ningún punto en un ciclo, wao", ripostó.

"Nuestro ciclo empezó en agosto 2025 con el mundial, luego viene el torneo europeo que fue en el pasado mes de en enero, que también lo gané y ahora el Panamericano, que lo gano en mes y medio después", recordó Rosanía.

En su trayectoria, la panameña Jennisín Rosanía ha sido dos veces campeona mundial con Gi, una vez en el torneo de Europa y tres veces en el Panamericano, el más reciente el pasado fin de semana.

Pero, para Rosanía esto no termina ahí, "hay que seguir trabajando, aprendiendo y está dispuesta a conseguir otros logros", relató.

Subir a lo más alto del podio tiene un costo, "detrás de cada medalla hay demasiados sacrificios, lesiones y muchas cosas, pero poder subir al podio, es una satisfacción que no tiene nombre. Es un sentimiento, una felicidad que no se puede explicar", sostuvo Rosanía, quien agradeció a Dios, a su familia y su coach Eduardo Grimaldo, por el respaldo.

Pero, todo esto no termina aquí, Rosanía agrega que todavía tiene más metas por cumplir, "uno siempre quiere sumar, sumar, más logros en su carrera deportiva", afirmó.

Rosanía entrena en la academia Elemento Jiu-Jitsu, Panamá y sostiene que todavía tiene que sacar lo mejor de ella como atleta, para buscar otros logros deportivos.