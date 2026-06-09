Sandoval y Noli Henríquez ganan

El piloto Roberto Sandoval fue uno de los grandes protagonistas de los 500 Kilómetros de Panamá al conquistar la victoria en la categoría ST3 al volante de su Acura SRX, en una de las competencias más emocionantes de la temporada.

A juicio de Sandoval, el triunfo tuvo un significado especial, ya que representó su primera victoria del año en la ST3.

Sandoval compartió la conducción con Noli Henríquez, formando una dupla que supo administrar la carrera con inteligencia sobre un trazado técnico y exigente que no admite errores.

Sobre la actuación de su compañero de equipo, Sandoval explicó que Henríquez arrancó liderando la prueba, aunque una parada inesperada en pits complicó momentáneamente sus aspiraciones.

Noli salió primero, pero en la cuarta vuelta tuvo que entrar a pits, perdió dos vueltas por pinchadura de un neumático defectuoso. Aun así, logró recuperar vueltas y posiciones para terminar tercero en su heat", comentó.