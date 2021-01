Serbia no viene de paseo; busca probar nuevos jugadores

La Selección Mayor de Fútbol de Panamá jugará este jueves su primer partido del año, ante Serbia, un rival de última hora tras la cancelación de los amistosos ante Guadalupe y Martinica, debido a las restricciones de viaje por la covid-19.

Serbia, que tiene una tradición relevante en su zona, llegará a suelo panameño sin sus estrellas, pero con el objetivo de lograr resultados positivos en su gira por América.

El duelo enfrentará al equipo número 30 del Ranking de la Fifa con el 78. Sin embargo, ambos tendrán en común que no contarán con sus principales figuras. Luka Jovic y compañía no estarán debido a que el partido no corresponde a una fecha Fifa.Su único refuerzo será el defensa Ranko Veselinovic, del Vancouver Whitecaps, de la MLS.

Ilija Stolica, el técnico de la selección sub-21, que dirige la selección mayor de forma interina, tiene tareas similares a las de Thomas Christiansen: probar jugadores jóvenes.

"Será un placer para mí intentar armar una bonita historia y demostrar que todavía hay jugadores en la Superliga que pueden jugar a un nivel alto, digamos europeo. No pretendo ir como turista y solo jugar, sino sacar el máximo provecho de los partidos y poder decir, además, que logramos un buen resultado", manifestó Stolica al diario danas.rs.

Adicional a que durante la gira se contagie uno de sus hombres, el timonel advirtió que los futbolistas no llegan al 100% porque recientemente han empezado su pretemporada.

"También hay riesgos de lesiones porque muchos jugadores están apenas comenzando a entrenar o ni siquiera han tenido entrenamiento desde diciembre", señaló.

Este lunes, Serbia se medirá a República Dominicana. El duelo que tenía previsto disputar luego ante Estados Unidos se canceló por problemas con los visados de los jugadores.

Sobre la situación de altos casos de coronavirus que atraviesa la región, el técnico le restó importancia, aunque resaltó que sus jugadores cumplen una estricta concentración en el sistema de burbuja.

"Tenemos protocolos de conducta para todo el recorrido y no se permitirá salirse de ellos. Una vez en la burbuja, no hay contacto con el mundo exterior", resaltó el estratega.

Por su parte la Fepafut informó ayer que todas las pruebas PCR realizadas a la delegación panameña resultaron negativas. El encuentro será en el estadio Rommel Fernández, desde las 7:00 pm.