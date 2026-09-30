Ticos y nicas, urgidos

Las selecciones de Nicaragua y Costa Rica se enfrentarán este jueves (hoy) en Managua en un encuentro en el que ambos equipos se juegan su permanencia en la Liga de Naciones de la Concacaf tras perder sus dos primeros partidos.

Sin puntos tras las dos primeras fechas, Nicaragua y Costa Rica saldrán al campo a todo o nada en un duelo que promete ser de alta tensión debido a que un tropiezo u otra combinación de resultados sellaría el descenso anticipado para una de las dos selecciones centroamericanas a la Liga B.

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

Nicaragua viene de perder por 3-2 ante República Dominicana y luego fue goleada por 6-1 por Curazao, mientras que Costa Rica cayó 3-4 ante Curazao y 2-0 contra Haití.

Ambos equipos necesitan una victoria ue le permita seguir con vida en la Liga A, en la que no ha estado al nivel.