VERGONZOSO

Versiones van y versiones vienen, sobre lo ocurrido durante el partido entre Los Santos y Veraguas en el estadio Roberto "Flaco Bala" Hernández, en el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026.

El béisbol, el "deporte rey de los panameños", quedó en este juego en último plano. Entre buscar quién tuvo la culpa de los incidentes, la falta de seguridad, agresiones, lesiones ocasionadas por un batazo y aprehensiones, de lo ocurrido el pasado sábado por la noche, todavía hoy estos hechos siguen siendo el tema del día.

El partido lo ganaba Veraguas por 5-0 ante Los Santos en el cuarto episodio, según versiones de los presentes hubo discusión entre los jugadores, directores en el terreno de juego y se vaciaron las bancas de ambos equipos. La trifulca se trasladó a las gradas, donde habían familiares de los peloteros y con ello llegaron las peleas.

En medio del caos, al menos dos jugadores resultaron heridos, uno de ellos el pelotero santeño Yeison Austin, quien recibió un fuerte golpe en la cabeza tras recibir un batazo.

Ambulancias del Ministerio de Salud brindaron atención prehospitalaria y trasladaron al afectado a recibir atención en Chitré, donde se determinó un traumatismo craneoencefálico y herida abierta en la cabeza.

Debido a la gravedad de las lesiones, el jugador fue posteriormente trasladado al hospital Gustavo Nelson Collado, donde se le realizó una tomografía (CAT) y evaluación por el servicio de neurocirugía.

El segundo pelotero presentaba trauma en la mano derecha, con hematoma en el dedo meñique.

Tras los hechos, la Policía Nacional de Panamá confirmó la aprehensión del presunto agresor, quien habría utilizado un bate de béisbol durante la pelea.

La afición exige seguridad, pero la Policía Nacional en un comunicado, reveló que "la institución no fue contactada por la Federación Panameña de Béisbol para brindar seguridad en este coliseo deportivo durante el partido del 28 de marzo".

Mientras la Fedebeis sostiene en un comunicado, que el partido queda bajo la figura de "suspendido", que realizará las investigaciones y que una vez culminen las mismas, llegarán las sanciones.