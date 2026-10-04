Verstappen es el más rápido

El cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que ganó el aplazado y caótico Gran Premio de Baréin, el decimosexto del Mundial de Fórmula Uno, disputado en Malasia, manifestó este domingo en el circuito de Sepang que "ha sido una gran victoria" si se tiene en cuenta "el año" que llevan hasta ahora.

"Ha sido una gran victoria si tenemos en cuenta cómo ha discurrido hasta ahora nuestra temporada", comentó Verstappen, de 29 años, que logró su primer triunfo del año y el primero de su escudería.

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"Fue una situación muy agitada", comentó, nada más bajarse del coche, el astro neerlandés, que este domingo logró su segunda victoria en Sepang, donde la F1 no rodaba desde hacía nueve años; precisamente cuando ganó por primera vez en Malasia.

Antonelli sigue líder

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), que reforzó aún más su liderato en el Mundial de F1 tras acabar en segunda posición declaró en el circuito de Sepang que "segundo era lo máximo a lo que podía aspirar" este domingo.

Antonelli, con 20 años el líder más joven de la historia; que ahora encabeza el Mundial con 320 puntos, 84 más que su compañero, el inglés George Russell, que abandonó este domingo.