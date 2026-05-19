VIENE PAGO DE ATLETAS

Estamos casi a mitad de año y los estímulos deportivos (económicos) del 2026, no han llegado a los atletas. El director de Pandeportes, Miguel Ordóñez, reconoció la situación, ofreció disculpas y añadió que en las próximas semanas se estarán pagando de manera retroactiva a todos.

Distintas federaciones deportivas y atletas de alto rendimientos han mostrado su malestar por la falta del pago de los estímulos deportivos, debido a que perjudican su preparación para representar al país en los eventos internacionales.

Ordóñez explicó que el problema radica en Ley 488 del 9 de octubre de 2025. "Que adiciona capítulos a la Ley 16 de 1995, que reorganiza el Instituto Nacional de Deportes, relativo al Programa de Alto Rendimiento Deportivo y la Medicina Aplicada Deportiva", que fue presentada por el diputado Manuel Campos.

"Esa ley (sancionada a finales del año pasado) reformaba y entraba en conflicto con los artículos de la ley actual, y la resolución actual que teníamos, que permitía pagar los estímulos deportivos", dijo el director de Pandeportes.

"Quiero pedirle a todos los atletas de alto rendimiento una disculpa, en realidad ellos son los que sufren, no deberían de ser víctimas de estas situaciones administrativas", reconoció Ordóñez.

Por lo pronto, para hacer el camino más corto para el pago de los atletas, Miguel Ordóñez, adelantó que se han buscado los mecanismos para pagarles a los atletas "jurídicamente tenemos meses buscando la manera (para cumplir con los estímulos deportivos)", expresó la máxima autoridad del deporte en Panamá.

"Por un lado ya hemos hablado con el diputado Manuel Campos para poder reglamentar de manera correcta las leyes, para que no entren en conflicto. Otro punto fue que en el último consejo de Pandeportes, sometimos en votación pasar y extender por un tiempo determinado una resolución actual que nos permite pagarle a los atletas", dijo Ordóñez y agregó que esto será de aquí hasta fin de año.

"Eso ya está en trámite y los pagos deben de poder efectuarse muy pronto, en las próximas semanas", sostuvo Ordóñez.

"Estamos trabajando muy duro para corregir (la remuneración) y muy pronto se estarán haciendo efectivo todos los pagos, obviamente será retroactivo, que se les deben a los atletas de alto rendimiento", reiteró Ordóñez.