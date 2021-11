336, 890 empleos del sector privado se perdieron en la pandemia

La economía panameña comienza a recuperarse, sin embargo, ese escenario económico y fiscal no se está traduciendo en generación de empleo.

Y es que entre agosto 2019 y junio 2021 el sector privado perdió 336,890 empleos formales.

En estos dos años, el empleo formal privado cayó 39%, la planilla estatal aumentó 24%, 129,997 panameños (as) dejaron de buscar trabajo y hay 579,568 recibiendo el Vale Digital (noviembre 2021).

El Instituto de Estadística y Censo (INEC) reportó recientemente una reducción en la Tasa de Desempleo, de 18.5% en septiembre 2020 a 14.5% en junio 2021, debida a que hay menos panameños buscando trabajo y la planilla estatal aumentó, así lo aseguró el empresario y experto en temas laborales, René Quevedo.

"Los desocupados disminuyeron en 89 mil 933, de los cuales 66 mil 502 (74%) es resultado de la reducción de la Población Económicamente Activa (PEA). Además se crearon 23 mil 431 empleos, pero la planilla estatal aumentó en 40 mil 621 funcionarios y la empresa privada perdió 17 mil 260 empleos de septiembre 2020-junio 2021", expresó Quevedo.

Aunado a esto, el desempleo juvenil (15 a 29 años) se ubica en 28.9% (junio 2021) en relación al 15% antes de la pandemia (agosto 2021). En esos 22 meses, 116 mil 675 jóvenes perdieron sus fuentes de ingreso (1 de cada 4) y 55,965 dejaron de buscar trabajo (1 de cada 10). En otras palabras, en los últimos 2 años, un tercio de los jóvenes en Panamá perdieron su empleo o dejaron de buscar trabajo.

Al colapso del empleo formal privado se agrega que la generación de nuevos empleos formales marcha lentamente. Entre enero y octubre 2021, Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) tramitó unos 181,452 nuevos contratos laborales, 55% de los 326,801 tramitados en el mismo período del 2019, año en el que la economía generó 52,040 empleos, todos informales.'

43%

de los panameños siente que perderá su empleo en los próximos 6 meses. 67%

de los panameños no tiene un empleo, según la encuesta Gallup de Panamá.

Este comportamiento es un claro síntoma del deterioro del clima de inversiones en el país y la existencia de incertidumbre entre los inversionistas.

Quevedo señaló que la incertidumbre laboral es señal de cautela por parte de los consumidores a la hora de gastar y asumir nuevos compromisos, resultando en inhibición de un consumo que cayó en $600 millones mensuales. Si no hay consumo no hay ventas, sin ventas no hay ingresos, y sin ingresos no habrá empleo.

Agregó que "el Gobierno ha venido jugando un papel en el mercado laboral durante y posterior a la pandemia, de manera activa, a través de aumentos en la planilla estatal (+71,370 entre agosto 2019 y junio 2021) y pasiva, mediante el Vale Digital, como medida de mitigación ante la falta de espacios laborales, pero que a su vez ha representado un factor importante en la disminución de la Población Económicamente Activa (129,997) en estratos socioeconómicos bajos, máxime cuando el 94% de los trabajadores que perdieron sus fuentes de empleo producto de la pandemia ganaban menos de $750 mensuales".

Añadió que los subsidios estatales, incluyendo el Vale Digital, también han sido determinantes en la pérdida de 114,654 empleos agrícolas en los últimos dos años, 41% de la fuerza laboral del sector, donde el salario promedio es de $300 mensuales (INEC, agosto2019). Esta intervención estatal no es sostenible, dada la precaria situación de las finanzas públicas y sobreendeudamiento del Estado. El sector privado sigue perdiendo empleo.

Resaltó que la estrategia sanitaria del Gobierno ha sido exitosa, logrando un alto porcentaje de vacunación y la disminución sostenida de contagios. Ya no estamos en un Estado de Emergencia Sanitaria, sino Económica. La prioridad ha sido la vacunación, no la generación de empleos. Sin "bajar la guardia", es hora de hacer de la generación deempleo la primera prioridad.

Para el expresidente del Colegio Nacional Economista, Olmedo Estrada, la recuperación de este sector empresarial será mucho más lento dado que aún no tienen el capital disponible para invertir y reactivar sus operaciones.

Agregó que otro factor que influye es el consumo, el cual no tiene la misma dinámica que se requiere para que la economía vaya poco a poco recuperándose.

"Las empresas están operando, pero no están obteniendo las mismas ganancias, por lo que ellos prevén que a medida que avance el programa de vacunación la economía se podrá ir recuperando", expresó.

Se estima que la economía panameña pueda crecer este año más del 10% y para el 2022 entre un 5% y 7%. Sin embargo, no será suficiente para recuperarnos de la caída del 2020 a causa de la pandemia.

