APA sufre recorte de más de 900 mil dólares del presupuesto solicitado para la vigencia fiscal 2027

La Agencia Panameña de Alimentos (APA) solicitó B/.4,989,088.00 para la vigencia fiscal 2027, mientras que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recomendó una asignación de B/.4,068,841.00.

El director de la APA, Luis Carlos Solís, explicó que la diferencia entre ambos montos representa una brecha presupuestaria de B/.920,247.00, equivalente aproximadamente al 18.4 % de los recursos solicitados por la APA.

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De acuerdo con lo expuesto durante la sustentación, los recursos requeridos están orientados a garantizar la continuidad de las operaciones, compromisos de funcionamiento y necesidades institucionales, así como a avanzar en los proyectos de inversión previstos para 2027.

Del presupuesto solicitado por la APA, B/.4,319,389.00, equivalentes al 87 %, corresponden a gastos de funcionamiento, mientras que B/.669,699.00, equivalentes al 13 %, están destinados a inversión. En contraste, de los B/.4,068,841.00 recomendados por el MEF, B/.4,021,321.00 corresponden a funcionamiento y B/.47,520.00 a inversión.

La principal diferencia entre ambas propuestas se concentra, por tanto, en el componente de inversión. Para el desarrollo del Sistema Integrado de Trámites (SIT) y otras iniciativas de transformación digital y fortalecimiento tecnológico previstas para 2027, la APA solicitó B/.669,699.00, frente a los B/.47,520.00 recomendados por el MEF.

La diferencia de B/.622,179.00 representa una reducción de aproximadamente 93 % respecto de lo solicitado para inversión.

Según explicó el director, esta reducción limita considerablemente la capacidad de la institución para avanzar en el desarrollo y ejecución de las iniciativas de transformación digital y fortalecimiento tecnológico previstas para 2027, al reducir los recursos disponibles para el componente de inversión.

El director Solís señaló que el presupuesto solicitado permitiría garantizar la continuidad de las operaciones de la APA, atender sus compromisos institucionales y avanzar en los proyectos de inversión previstos para 2027, de acuerdo con las prioridades establecidas para el próximo ejercicio fiscal.

Durante la jornada de sustentación, el director de la APA estuvo acompañado por una comitiva técnica de la institución, integrada por Keila Martínez, secretaria General; Ana Rosa Carrasco, jefa de Presupuesto; Carolina García, jefa de Asesoría Legal; Ernesto Herrera, director de Innovación e Integración; Marlenis Calderón, analista de Recursos Humanos; Milagros Rodríguez, jefa de Planificación; y Carmen Peralta y Omar Wong Wood, asesores del Despacho Superior.