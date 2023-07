Apede pide más consultas antes de aumentar tarifa eléctrica

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) solicita extender el plazo de consulta pública e iniciar un proceso de conversaciones para medir los avances y soluciones para mejorar no solamente el precio, sino también la calidad del servicio eléctrico.

Mediante un comunicado, el gremio manifestó su preocupación en torno a las Consultas Públicas No.007-23 y No.009-23, aprobadas mediante las Resoluciones AN No. 18542-Elec del 10 de julio de 2023 y AN No. 18558-Elec del 17 de julio de 2023, respectivamente, y en las cuales se somete a comentarios la propuesta de los “Pliegos Tarifarios de Distribución y Comercialización de la Empresa de Distribución Eléctrica Metro-Oeste, S.A. (EDEMET), Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A. (EDECHI) y la empresa de Distribución Eléctrica Elektra Noreste, S.A. (ENSA), para el periodo comprendido del 1 de julio de 2023 al 30 de junio de 2026”.

Indicaron que no se aprecia una valoración por parte del regulador en torno a las consecuencias e impacto que podría causar la adopción de la citada propuesta de los Pliegos Tarifarios aplicables a los Clientes Regulados y Grandes Clientes.

Además, consideran muy reducido el plazo otorgado en las consultas públicas para que las personas jurídicas o naturales puedan emitir sus comentarios sobre las propuestas presentadas por las empresas de distribución.

Para el gremio empresarial, es de suma preocupación el potencial incremento del Cargo de Potencia de Generación (CPG) aplicables a los Grandes Clientes.

Destacan que la información publicada no se sustenta el CPG tomado en consideración, ni los criterios utilizados para la determinación del mismo. Más aún, y siendo esto una reclamación constante de los consumidores, el regulador no establece una hoja de ruta para reducir este costo de generación en el futuro.

“Confiamos en que esta gestión es esencial y valiosa, para continuar con un servicio confiable, eficiente, seguro, e ininterrumpido en el país, en beneficio de los consumidores”, destaca el comunicado.

Por su parte, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) aclaró que el periodo de dicha consulta no ha concluido, por lo tanto, no se puede hablar de aumento en la tarifa eléctrica.

La Asep informó que la consulta, que estuvo abierta para recibir comentarios de toda la ciudadanía del 13 al 27 de julio y que se realiza para cumplir con la Ley de Transparencia, no ha culminado en virtud que se mantiene abierta la fase de revisión de todos los comentarios recibidos para dar respuesta como parte de lo que establece las reglas del mercado.

"Esta entidad no ha notificado ningún aumento tarifario, tal como se ha señalado en algunos medios. Nuestra competencia es revisar cuatrienalmente la actualización de los cargos que corresponden a las actividades de comercialización, distribución, así como el alumbrado público, tomando en cuenta el Ingreso Máximo Permitido o IMP, una fórmula que establece límites de ganancias a estas compañías reguladas por Asep", agregaron.

