Arte en el ciberespacio

El 2021 fue el año en que las NFT (fichas no fungibles) se dispararon y se hicieron públicas. En este año, el número de personas que intercambiaron NFT se disparó enormemente. A primera vista, parece difícil incluso entender qué son estas cosas. Al igual que las criptomonedas, las NFT no existen en ningún lugar del mundo físico, pero, a diferencia de las criptodivisas, no son una moneda de elementos equivalentes como Bitcoins, cada uno de los cuales vale la misma cantidad en dólares. Cada NFT es único, como una obra de arte, y es exactamente en el campo de la obra de arte donde las NFT se utilizan de forma más dinámica.

En marzo de 2021, el artista Beeple vendió un collage de su trabajo como NFT por 69,3 millones de dólares en la criptomoneda ETH. Otros tipos de NFT vendidos en los mercados en línea incluyen los relacionados con los videojuegos, que representaron la mitad de todas las ventas de NFT en 2020, y los "mundos" virtuales, que estuvieron detrás del 8% de las ventas de 2020. Sin embargo, una vez más, ¿qué es exactamente lo que todas estas personas están comprando? Básicamente, un NFT es un token digital en una cadena de bloques que representa cualquier cosa en el mundo, como un pedazo de tierra, una pintura o un tweet, y que tiene la garantía de que es el original. Poseer el NFT de una canción no le otorga los derechos de autor de la canción, pero sí implica que tiene una licencia para usarla con fines específicos. Algunos podrían considerar comprar un NFT como un artículo coleccionable si creen que aumentará de valor, o planean intercambiar NFT en mercados digitales. "Creo que la razón principal por la que las NFT comenzaron a explotar es que...nuestra vida está cambiando lentamente de lo físico a lo digital", explica el coleccionista de NFT WhaleShark. Estamos "acostumbrándonos a tener coleccionables digitales como una reserva de valor".

¿Qué pueden hacer las NFT?

Una de las razones por las que la gente está entusiasmada con las NFT es que la idea de convertir elementos físicos en digitales parece abrir muchas puertas. En particular, los procesos podrían simplificarse y podría eliminarse la necesidad de intermediarios como agentes. Por ejemplo, la venta de obras de arte como NFT podría eliminar la necesidad de agentes de arte. Otra razón por la que la tecnología NFT se adapta al mundo del arte es que su libro de contabilidad blockchain verifica la firma y propiedad únicas de la NFT.

En el mundo de los negocios, las NFT permiten a los distintos miembros de una cadena de suministro rastrear un producto a través de los procesos de producción y venta. En teoría, los pasaportes podrían ser reemplazados por NFT en aras de la eficiencia. Incluso el comercio de bienes raíces podría simplificarse simbolizando las características de una propiedad en forma de NFT. El concepto de tokenizar objetos podría ayudar a que la compra y la venta sean eficientes y libres de fraudes.

Mercados de NFT

Las sumas de dinero que cambiaban de manos todos los días en el caso de los NFT alcanzaron los 19,3 millones de dólares a mediados de marzo, pero cayeron a unos 3,03 millones de dólares en abril. En el mismo mes, el precio medio de los NFT había caído un 70% hasta 1.400 dólares desde mediados de febrero. “Una caída en el valor era inevitable. Ha habido una saturación excesiva de plataformas y se está volviendo difícil diferenciar y navegar”, dice Melissa Gilmour de la agencia de NFT Lily and Piper. "Pero todavía lo vemos como una inmensa oportunidad". 2021, de hecho, ha visto algunas ganancias significativas para las NFT. Cuando CoinMarketCap rastreó los valores de mercado de 38 NFT en el primer trimestre de 2021, se multiplicaron por un factor de ocho a 22.500 millones de dólares.

Hay muchos mercados en línea que los traders pueden utilizar para comprar o vender NFT. En la plataforma más grande, OpenSea, puede navegar, en un entorno fácil de usar, a través de colecciones de NFT y hacer fácilmente una oferta en cualquiera que desee. O, con unos pocos clics de su mouse, puede cargar su propio NFT para venderlo. En Axie Marketplace, los NFT que compre se pueden usar para juegos de batalla, en los que puede ganar tokens. Si desea comprar un NFT en CryptoPunks, el más barato le costará 285.000 dólares.

CryptoPunks funciona en la red Ethereum y, para participar en Axie Marketplace, necesitará una billetera electrónica como Meta Mask. Ethereum se ha adaptado a representar NFT mediante la creación del estándar ERC-721. Esto facilita el rastreo del propietario de un identificador único y ofrece una forma para que el propietario de un activo NFT lo transfiera a otra persona.

Mirando hacia el futuro

