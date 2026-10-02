Autos de entre $15 mil y $25 mil concentran la mayor parte del financiamiento bancario

El financiamiento para vehículos de entre $15 mil y $25 mil concentra seis de cada diez créditos otorgados por la banca panameña, lo que refleja la preferencia de los consumidores por automóviles de precio medio.

Según datos de APC Experian, el 62 % de los créditos para autos se encuentra en este rango, mientras que el 20 % corresponde a vehículos de más de $25 mil y el 18 % a automóviles cuyo precio es inferior a $15 mil.

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En el último año, las entidades bancarias otorgaron 27,410 créditos para vehículos con precios de entre $15,001 y $25,000. En ese mismo periodo, se concedieron 8,654 préstamos para automóviles de $25,001 en adelante y 7,744 para vehículos con un valor inferior a $15,000.

El segmento de entre $15,001 y $25,000 incluye principalmente sedanes y SUV compactos, modelos que, de acuerdo con APC Experian, ofrecen un equilibrio entre precio, equipamiento, tecnología y eficiencia.

En contraste, los vehículos de más de $25,000, que concentran el 20 % de los créditos, incluyen principalmente SUV y pickups, además de otros automóviles de mayor tamaño. El 18 % restante corresponde a vehículos de menos de $15,000, generalmente asociados con opciones de movilidad más accesibles y eficientes.

La concentración del financiamiento en el segmento medio forma parte de una cartera bancaria de préstamos para autos que, al cierre de agosto de 2026, superó los $2,425 millones. Este monto se distribuye entre 171,204 obligaciones, con un saldo promedio de $14,170 por obligación.

Fuera del sector bancario, los préstamos para vehículos tramitados a través de financieras registraron un saldo de $191 millones, distribuido en 15,221 obligaciones, para un promedio de $12,573 por obligación.

En las cooperativas, por su parte, el saldo de los préstamos para autos alcanzó los $45 millones, correspondientes a 2,735 obligaciones, con un saldo promedio de $16,522 por obligación.

Los datos de APC Experian también muestran diferencias en el perfil crediticio de los consumidores que obtuvieron préstamos para vehículos durante el último año. Un total de 24,012 consumidores registraba un Score de entre 551 y 700 puntos, mientras que 10,677 tenían un puntaje superior a 700 y otros 4,329 contaban con un Score inferior a 550 puntos o no tenían puntaje de crédito.

En cuanto al comportamiento de pago, durante el segundo cuatrimestre de 2026, el 98 % del total de referencias por préstamos de automóvil reportadas por las entidades bancarias a APC Experian registró pagos puntuales.