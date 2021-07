Crecimiento económico no se refleja en las cifras que brinda el Inec

Aunque en su informe a la nación, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, afirmó que se está comenzando a notar mejoría en la economía, con crecimiento en varios sectores, la realidad es que el país sigue registrando pérdidas.

Y los datos los revela el Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec), de la Contraloría General de la República, mediante la medición que se realiza al índice mensual de actividad económica (Imae).

"Es lo que está disponible porque los números del Producto Interno Bruto (PIB) son más dilatados, y según eso, en lo que fue el primer cuatrimestre, la economía cayó más del 5% con respecto al año pasado", informó el economista Felipe Argote.

En su rendición de cuentas, luego de dos años de gestión, Cortizo detalló que la industria de la construcción muestra signos de recuperación, al registrar un incremento de 12.1% en producción del cemento gris, mientras que el movimiento de contenedores creció 5% y las exportaciones de la Zona Libre, 6.2%.

A su vez, se registró un aumento de las exportaciones de melón, sandía, pescado y otros productos del mar.

Sin embargo, a juicio de Argote, estas cifras no son nada, comparadas con lo que generan para el PIB.

"Se exportaron el doble del pescado, cuando la exportación de este no es ni el cuarto del uno por ciento del Producto Interno Bruto, ¡eso no es nada!", exclamó.'



Según Laurentino Cortizo, el plan de inversiones públicas del Gobierno, en la actualidad, está proyectado para alcanzar $12 mil millones.



Espera que mediante las Asociaciones Público Privadas se puedan generar 5,000 empleos en los próximos tres años.



Para el sector turismo, uno de los más golpeados por la pandemia se tienen contempladas inversiones por $700 millones.



A las pequeñas y medianas empresas se les ha ayudado con préstamos que ascienden a más de $126 millones, mencionó el presidente.

El economista agregó que no es motivo de celebración, el plantear que vamos a crecer más que otros países, cuando la caída del año pasado fue la peor de la región.

"Si Costa Rica cayó 5.5%, evidentemente no puede crecer 10%; así que no hay que celebrar que vamos a crecer más que Costa Rica, porque con que suba 5% ya está igual que en 2019, pero Panamá cayó 20%. Entonces no deberíamos pensar en crecer 9%, debemos crecer 15%", explicó.

Argote explica que hay que mirar a los sectores que empujan la economía para poder hablar de una recuperación, que son la construcción, el comercio y el turismo.

"No hay una estrategia económica para recuperar y esa va por la construcción, el comercio y el turismo, que tiene como problema que no depende de nosotros", reflexionó.

El Ministerio de Economía y Finanzas emitió un comunicado en el día de ayer en el que afirma que el Gobierno Nacional ejecutó una estrategia que dio continuidad a una política fiscal anticíclica, cuyo objetivo es "que el crecimiento sea lo más estable posible y la crisis económica lo más corta y menos severa para la población".

Sin embargo, para empresarios como Aida Ureña de Maduro, del Sindicato de Industriales de Panamá, este gobierno se ha quedado en proyectos inconclusos.

"Los proyectos e iniciativas que se han llevado adelante, pues no han llegado a su destino, para realmente darlos como una conclusión o un logro de este periodo", opinó.

Ureña de Maduro entiende que se viven tiempos difíciles, pero se requieren acciones y que sean prontas.

