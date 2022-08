Gerardo Solís: 'La planilla del Estado es responsabilidad de cada entidad no de la Contraloría'

La planilla del Estado es responsabilidad de cada entidad no de la Contraloría General de República, aclaró el contralor general, Gerardo Solís.

Versión impresa

Solís indicó que son muy pocas las denuncias que llegan a la Contraloría General por irregularidades en el nombramiento en el Estado.

El fiscalizador de los recursos del Estado, aclaró que la planilla del Estado se incrementa en dinero, principalmente, por las leyes especiales del Órgano Judicial, las Fuerza Pública, educadores, la Caja de Seguro Social (CSS), lo que ha representado cerca de los $900 millones de dólares en la planilla.

A diciembre del año pasado existían 260,838 personas trabajando en el Estado y a junio se redujo a 256, 579 personas menos trabajando en el Estado, señaló Solís.

Datos de la Contraloría General de la República indican que la planilla del sector público pasó de 236,222 funcionarios en enero a 246,684 en el mes de marzo, en medio de fuertes críticas de los sectores sociales. Con respecto a febrero, la planilla estatal registró un aumento de $5.7 millones en el sueldo bruto (1.4%), de los cuales $3.9 millones (17.9%) corresponden a contrataciones eventuales y $.1.8 millones (0.5%) en contrataciones permanentes.

En tanto, la planilla del Sector Público registró en abril de 2022, un total de 249,101 funcionarios y un Sueldo Bruto de B/.404.7 millones.

Fiscalización

Al mes del julio se han revisado 2 millones 400 mil documentos de afectación fiscal y $130 mil millones de dólares, indicó el contralor Gerardo Solís.

Solís se encontró 332 mil documentos que tenían un valor de $10 mil 500 millones de dólares que no estaban correctos, no significa que había un delito o corrupción, lo que encontramos fue incorrección.

VEA TAMBIÉN: Informalidad aumenta, ante falta de empleos

En el 2020, la Contraloría General de la República no refrendó $173 millones; en el 2021 no se refrendó $1,100 millones y este año no se han refrendado $275 millones de dólares, indicó Solís.

"Fuego amigo, siempre habrá", dijo el contralor a medio local, al referirse a los cuestionamientos en contra su administración, que atribuye al descontento de funcionarios con el filtro de la entidad.

La Contraloría General registra 157 auditorías en ejecución, terminadas por aprobación 88 y entregadas a la autoridades un total de 51 auditorías.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!