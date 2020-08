Apertura

El plan de apertura que anunció el Gobierno ha sido recibido con entusiasmo por la población, pero, lamentablemente, al parecer, muchos no han entendido que todo dependerá del comportamiento de la pandemia.

El Gobierno tiene que insistir en que el comportamiento individual de cada uno será la clave para que el calendario de reapertura siga avanzando o, lo que es peor, retrocedamos a situaciones que creíamos superadas.

Entusiasmo, sí, relajamiento peligroso, no. Esa es la consigna. La población no puede decir que no tiene las armas requeridas para luchar adecuadamente contra el mortal SAR-CoV-2. ¡Salgamos a hacer patria con responsabilidad!