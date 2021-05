Detenciones

El Ministerio Público anunció con bombos y platillos ayer la detención de 11 personas acusadas de delitos sexuales graves y afirmó que esto es parte de su política de mano dura contra este tipo de acciones criminales.

Versión impresa

Selectividad

El anuncio no estaría nada mal si no fuera porque en otros casos de abusos sexuales graves, en los que se involucra a importantes funcionarios y, supuestamente, a personas de la alta sociedad, el MP no actúa con la misma firmeza.

Diligencia

El Ministerio Público debe trasladar sus operativos a las oficinas de altos funcionarios y de particulares de alto nivel. Tal vez sería bueno que la operación se llamara algo así como: "recuperando la credibilidad de la justicia".