Batalla

Las diferencias por las reformas al Código Electoral en los últimos días se centraron en la eliminación de la forma de las elecciones de los circuitos plurinominales, pero esto no prosperó en el seno de la Asamblea.

Versión impresa

Propuesta

La ciudadanía y otros sectores no políticos, pedían que fueran por votos logrados y no por residuos, pero los diputados no estuvieron de acuerdo al igual que en la propuesta de la eliminación del fuero penal electoral.

Agridulce

Para los magistrados del Tribunal Electoral, fue positivo que el 85% de las propuestas se aprobaron, pero aseguran que no se respetó por completo el trabajo hecho por la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE).