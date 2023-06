Nada

El sistema de justicia no puede dar otro paso al vacío con el caso armado de New Business, donde no hay delito precedente, no hay testigos protegidos y las transacciones fueron lícitas.

Preocupa

Los jueces y magistrados no deben convertirse en armas de persecución política y recordar que están ahí para aplicar al derecho sin selectividad y declarar nulidad en procesos amañados.

Mentiras

El objetivo del sistema de justicia en nuestro país es ir poco a poco fortaleciendo el sistema democrático, pero para ello siempre deben ser vigilantes que se respetan las garantías constitucionales.