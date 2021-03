Abogados aseguran que el Ministerio Público carece de fiscales que sean imparciales

El Ministerio Público (MP) carece de fiscales "imparciales", afirmó Alfredo Vallarino, presidente de la Asociación de Abogados Penalistas de Panamá (AAPP), luego de hacer un análisis del equipo con que le tocó trabajar al todavía procurador de la Nación, Eduardo Ulloa.

El jurista indicó que muchos quisieran contar con una justicia que fuera imparcial y se hace la siguiente pregunta, ¿los fiscales principales que han estado detrás de estos 'shows' mediáticos son fiscales imparciales, si o no?.

"O eran personas como la fiscal Tania Sterling que era la comadre de la exprocuradora, porque así van llegando a los cargos, ojo no es que yo no sé eso, cómo se que los hijos de Ruth Morcillo con los de la exprocuradora que sí son amigos y están en la misma escuela", expresó.

Agregó que si en estos momentos él hiciera una encuesta y preguntara sobre algunas personas para ver si eran objetivas o no, le gustaría saber cuál sería la reacción de las personas.

¿Kenia Porcell era una persona objetiva o era una persona pegada a Juan Carlos Varela?, segunda pregunta, ¿Kenia Porcell estaba sola en eso o estaba con un grupo de fiscales? y de ese grupo de fiscales yo quisiera saber si Tania Sterling, Zuleyka Moore, Ruth Morcillo, Adecio Mojica y otros pueden ser considerados siquiera fiscales imparciales, explicó.

De forma contundente, Vallarino señaló que desde su punto de vista la respuesta es "no", ya que estas personas representan claramente intereses favorables hacia un lado, algo que se puede comprobar solo con ver con la fuerza en que se empinaron en contra de ciertas personas y "cuando venían los del otro grupo buscaban excusas para no investigarlos y no detenerlos".

Incluso, según el presidente de la AAPP, iban a cerrar el expediente Odebrecht dejando a muchas personas por fuera.'



También puntualizó que estos diferentes fiscales fueron extremadamente abusivos en la aplicación de la medida de detención preventiva, la más severa que existe dentro del Código Penal de Panamá.

"Si nosotros tenemos fiscales que en su momento no tenían ese grado de imparcialidad, no podían seguir siendo fiscales y eso es así de claro", enfatizó.

Otro de los elementos en los que Vallarino hizo señalamientos fue sobre si es tas fiscales respetaban la presunción de inocencia de las personas.

Preguntó, ¿Eran personas que respetaban la presunción de inocencia?, les pregunto también ¿si estos fiscales son unos funcionarios capaces?, ya que traje una lista de casos sobre sus actuaciones.

El presidente de la AAPP indicó que en un sinnúmero de casos que estas fiscales manejaron, todos los perdieron.

Entre ellos: Finmecanica, Caja de Ahorros, Financial Pacific, Granos, Mochilas, Ciudad Hospitalaria, El Gallero, Pinchazos, Bolsas Navideñas, Buco Millonario, Hidalgo & Hidalgo, Guillermo Ferrufino, Kevin Moncada Luna, Comida Deshidratada, etcétera.

"Estos son solo algunos de los cientos de casos que le costaron millones de dólares al Estado", dijo.

Además de esto, Alfredo Vallarino recordó la manera en que estos fiscales se comportaron con sus colegas abogados litigantes en la diversas diligencias que realizaban en las fiscalías.