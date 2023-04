Administradores rechazan fallo por explosión en PH Costamare

La Asociación de Administradores de P.H. rechazan la declaración de culpabilidad dictada por el Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de Panamá sobre los administradores por los delitos contra la vida y la integridad personal en la modalidad de homicidio culposo por la explosión ocurrida el 31 de mayo 2019 en el PH CostaMare.

“Los gremios de administradores de PH nos encontramos profundamente preocupados por el declaración de culpabilidad del lamentable hecho ocurrido en el PH Costa Mare, toda vez que percibimos que se está ignorando que los administradores no tenemos libre acceso a las propiedades privadas y que la decisión no es cónsono con lo que establece la Ley 284 de 2022 en materia de propiedad horizontal, que indica que la responsabilidad a lo internos de los apartamentos es responsabilidad del propietario”, manifiesta el abogado especialistas en PH, Mario Vargas.



Vargas reiteró que la obligación del propietario u ocupante del inmueble está estipulada en el artículo 56 No. 6 de la Ley 284 de 2022, que establece: “Es una obligación de los propietarios el mantener en buen estado su unidad inmobiliaria y los elementos que la conforman”, citó el experto.



Los administradores de PH son responsables de las áreas comunes del PH, pero los propietarios son los responsables de sus unidades inmobiliarias, por lo que deben contratar personas idóneas para la manipulación de sistemas de gas, pues así está estipulado en la misma Ley.

La Ley prohíbe “contratar personal no idóneo para la reparación, mantenimiento y conservación de instalaciones de electricidad, plomería, gas y cualquier otra que requiera de idoneidad o certificación para ser ejercida”, indicó la asociación este lunes.

La decisión del Tribunal de Juicio Oral se dio el miércoles 29 de marzo, en donde luego del análisis de las pruebas, entre testimoniales, periciales y documentales que se desahogaron durante 11 días que duró la audiencia; aunado a los alegatos de las partes intervinientes, llegaron a la conclusión de la demostración de la existencia de elementos que vinculan a los acusados con el hecho.

Los imputados son: una ciudadana que representa a la empresa MTS Administración Total y los señores Heriberto Polo y Abraham Pinto.

Previo a la audiencia, MTS compañía de gestión inmobiliaria encargada de administrar el P.H. Residencial, afirmó haber cumplido con las responsabilidades y deberes que le corresponden como Administradora de la Propiedad Horizontal, y actuó en todo momento conforme a lo establecido en las normas y las mejores prácticas internacionales", agregó.

La Compañía afirma a su favor, que la administración de los bienes de las áreas comunes se encontraba en estricto cumplimiento de las normativas vigentes, que son las áreas sobre las cuales MTS tenía competencia y responsabilidad.

Esta causa penal tuvo su génesis el 31 de mayo de 2019, cuando en el apartamento número 2 de la torre 7 del PH CostaMare, se registró una explosión que causó daños en los cinco pisos del condominio y en el edificio de al lado.

La peor parte de esta tragedia la enfrentó la familia Muñoz Lima. La madre Karina Lima sufrió quemaduras en el 90% de su anatomía, su hijo Miguel Ángel Muñoz, que en aquel entonces tenía 5 años de edad, sufrió quemaduras severas en un 70% de su cuerpo, mientras que el hijo menor de la familia, falleció con tan solo 10 meses de vida.

La audiencia de lectura de sentencia se fijó para el próximo 28 de abril de 2023 a las 2:30 p.m., en las instalaciones del Edificio 727 de Balboa, que fueron habilitadas por el Órgano Judicial para el desarrollo de las audiencias de Juicio Oral.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!