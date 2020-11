Ampliarán denuncia por falso testimonio contra fiscales y se buscará incluir a Juan Carlos Varela y Rolando López

Luego de que se desveló cómo supuestamente se manipuló el testimonio del "Testigo Protegido" en el caso de los supuestos pinchazos telefónicos, se solicitará la ampliación de una denuncia penal que reposa en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por este tema.

Roniel Ortíz, miembro del equipo legal del exmandatario Ricardo Martinelli, manifestó que dentro de su ampliación de denuncia buscará incluir al expresidente Juan Carlos Varela, al exsecretario del Consejo de Seguridad Nacional, Rolando López y otros, luego de que saliera a relucir la supuesta participación de estos en la manipulación del testimonio del testigo protegido.

"El caso pinchazos el día 20 de noviembre culmina y estamos esperando la sentencia, ya que tenemos las pruebas y además el Tribunal de juicio Oral le dedicó 39 páginas al testimonio del Testigo Protegido, con todas las irregularidades que se cometieron en ese caso en particular", sentenció el jurista.

Ortíz añadió que será incisivo en ese tema y ahora con las nuevas pruebas que ha podido recopilar, le solicitaré al procurador general de la Nación, Eduardo Ulloa, que ordene la destitución de los "fiscales corruptos" que se prestaron para esta manipulación.

El abogado agregó que en su momento, cuando era parte de la defensa del exdirector de la Policía Nacional, Gustavo Pérez, presentó una denuncia contra los fiscales Marcelino Aguilar, Ricardo Muñoz, Juan Domingo Cano, Xiomara Rodríguez y otros por este caso, la cual se analizó en la Corte Suprema.

Enfatizó que en su momento, la denuncia fue archivada por el magistrado juez de garantías, Luis Mario Carrasco, quien indicó que como el caso pinchazos aún no había terminado, era importante esperar el resultado para tomar acciones, o volvernos a realizar una audiencia y debatir este tema.

Entre los elementos que Ortíz indicó que presentarán para ampliar su denuncia, está una copia autenticada que le entregó el fiscal Ricaurter González, luego de ser insistente en el tema, en la cual aparece registrada su identidad.

Resultando ser la misma persona que en el caso de los supuestos pinchazos seguido a Martinelli hizo pública su identidad ante el Tribunal de Juicio Oral, donde declaró que la persona que aparece en la foja 1 del expediente y da tres declaraciones, era él.

Por lo cual, según el denunciante, se violó el artículo 386 del Código Penal sobre falso testimonio.

Ante esto, señaló que los fiscales Marcelino Aguilar, Ricardo Muñoz, Juan Domingo Cano, Xiomara Rodríguez y otros le permitieron al Testigo Protegido dar esas declaraciones a sabiendas "que la persona que se referían era él mismo, pero hablaba en tercera persona".

Roniel Ortíz puntualizó que el testigo en su declaración entregó una dirección falsa y dio un número de teléfono desechable que no existía, además de eso puso la huella digital de una mano que no es la de uso legal y esto trajo como consecuencia que cuando se le siguió el caso a Gustavo Pérez y Alejandro Garuz, no pudo ser localizado.

Razón por la cual no se pudo realizar el contradictorio con las declaraciones que este brindó como Testigo Protegido.

"Dando como resultado una condena injusta contra Alejandro Pérez y Gustavo Garuz", expresó Ortíz.

Además de esto, el abogado dijo que una vez el Testigo Protegido fue a declarar al juicio seguido a Martinelli confesó que él había dado esas declaraciones y además que conocía a los fiscal Ricaurter González y Aurelio Vásquez, ya que los mismos lo habían ido a visitar a Washintong, Estados Unidos.

"Visita que fue ilegal, además hecha durante el desarrollo del propio juicio oral y luego de haber negado ante el Tribunal que ellos conocían al Testigo Protegido", destacó.

Otra de las irregularidades que, según el jurista, pudieron comprobar, es que cuando examinaron los documentos del caso estaban sellados por la Fiscalía Metropolitana, misma que en el año 2014 cuando se rindió este testimonio, no existía, por lo que el fiscal Julio Villareal, pudo haber cometido un delito en el ejercicio de sus funciones.