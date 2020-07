COVID-19 estremece al SPA

Existe preocupación en el Sistema Penal Acusatorio (SPA), por los 19 jueces que han dado positivos a la COVID-19 o que esperan los resultados de sus pruebas en la Oficina Judicial de Panamá Centro, en la Plaza Ágora.

Versión impresa

Esto, sin contar los casos del personal administrativo que labora en estas instalaciones.

Un informe al que tuvo acceso Panamá América señala que al 17 de julio pasado, se registran tres jueces de garantías contagiados, cuatro a la espera de resultados y seis iniciando proceso con el Minsa.

Además, hay un juez de juicio oral positivo, otro en espera de resultados y uno más iniciando proceso con el Minsa. También hay dos jueces de cumplimiento a la espera de resultados.

Para tratar de frenar el ritmo de contagios, el SPA le propone a la Corte Suprema de Justicia que se reduzca la cantidad de jueces y personal auxiliar que laboran por turno para atender las audiencias programadas o inmediatas durante los próximos 15 días.

En el informe del SPA a la Corte se plantea que la medida busca no afectar la labor de estas oficinas ni aumentar su rezago.

Se propone que no haya más de siete jueces de cumplimiento por día, no más de cinco jueces de garantías por semana, los jueces de juicio oral deberán asistir solo a sus audiencias y no más de cuatro jueces de cumplimiento diarios.'



También se plantea hacer una división de los jueces y del personal cumpliendo con las normas sanitarias establecidas por el Minsa. Agrega que al dividir la asistencia del personal se podrá cumplir con los dos metros de distanciamiento exigido dentro de las instalaciones y evitar las aglomeraciones. El informe va dirigido a la magistrado María López de la Sala Penal.

Se recomienda al personal que no se aglomere a la hora del almuerzo.