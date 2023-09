Demanda civil contra Martinelli no tiene sustento legal

Además de representar una extralimitación de funciones por parte del Ejecutivo, la demanda civil contra el expresidente Ricardo Martinelli no tiene sentido, ni respaldo legal, platean juristas.

En ese sentido el abogado, Alfredo Vallarino señalón que le preocupa la responsabilidad que salga del Estado, porque cualquier jurista que lea la demanda, primero sabe que no tiene sentido, ya que no hay respaldo para demandar sobre temas del daño moral al Estado supuestamente basado en un proceso que aún no ha iniciado el juicio y que tiene que respetarse la presunción de inocencia

Explica Vallarino: “Respetando la presunción de inocencia del expresidente Ricardo Martinelli, pero es que aunque hubiera una responsabilidad de él en el caso que ciertamente no la hay, no puede haber una demando como no la ha habido en ninguno de los miles de procesos de blanqueo, por decir que eso afectó la imagen del país, sería como demandar a todas las personas que cometieron homicidio porque dieron la imagen de un país más inseguro”.

Recuerdo que este tipo de actuación por parte del Gobierno “no se hizo ni en los Panama Papers, ni en los Pandoras Papers, ni en absolutamente ninguno de los miles de casos de blanqueo de capitales y como es costumbre los casos del expresidente Martinelli son los distintos porque lo que tratan es de amedrentar y saben que no van a sacar un solo centavo de esa demanda, pero si pueden salir las contrademandas”.

Plantea el abogado que “gracias al ministro Pino nosotros vamos a tener al Credicorp Bank con posibilidad de contrademandar al Estado por daños a su imagen porque el viernes presentaron una demanda por 600 millones de dólares al banco y temprano, el lunes ya me entero que le retiraron la demanda. Esto no puede quedar como un simple perdón me equivoque por 600 millones de dólares ministro, porque el Estado puede ser demandado, usted tiene que entender que esas son responsabilidades muy fuerte para el Estado que le pueden costar millones y que no está para que usted adivinando sino sabe si puede demandar a un banco por 600 millones de dólares y peor si es que el banco fuera responsable cómo usted le está perdonando 600 millones de dólares”.

El abogado considera que la actuación del ministro de Seguridad Juan Manuel Pino requiere que presente su renuncia al cargo lo antes posible.

Vallarino cuestionó la actuación del ministro Pino, ya que todo lo hecho ”Qué nivel de improvisación puede tener un ministro que manda a demandar por 600 millones de dólares a un banco el día viernes y el día lunes está retirando esa demanda. Una de las dos cosas pasaba o el banco según el ministro era responsable y lo tenía que demandar por 600 millones de dólares o hoy se dio cuenta que hizo mal una demanda por 600 millones de dólares”

Solo con la noticia, según el abogado, el banco puede contrademandar al Estado, ante ello el ministro Pino debe dar una explicación de qué fue lo que sucedió.

El banco no estaba ni siquiera imputado en el proceso, señala Vallarino, quien plantea que no es solo el banco, también expone al Estado porque demanda a dos expresidentes entre otros al expresidente Juan Carlos Varela que fue quien firmó el poder inicialmente para que se presentara esta acción en nombre del Estado y terminó él demandado, “eso es para que lo entienda ministro cómo funcionan los bumerangs políticos, este señor él mismo fue el que firmó un poder en su momento dado al abogado de la causa y terminó él metido en la causa y demandado”.

Por su parte el abogado Ebrahim Asvat dijo a través de su cuenta de X: “Aquí hay extralimitación de funciones, pues el poder es para constituirse en querellante dentro del proceso que adelanta el Ministerio Público por los supuestos delitos de corrupción y contra la administración pública y el orden económico.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

¡Mira lo que tiene nu estro canal de YouTube!