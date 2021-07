Denuncian cambio de tipo penal en caso de la vacunación clandestina

El exfiscal del Ministerio Público, Neftalí Jaén, denunció que la Fiscalía Anticorrupción cambió el tipo penal a investigar en el caso de la vacunación clandestina en el sector de Coco del Mar, en el corregimiento de San Francisco.

"Comprobé que fue la Fiscalía Anticorrupción la que cambió el tipo penal investigado en el caso de la vacunación clandestina. Tuve acceso a la denuncia penal que presentó el ministro Luis Francisco Sucre, el 8 de junio de 2021 a las 10:55 de la mañana, y fue por delitos contra la salud pública", indicó el jurista.

Jaén añadió que el ministro Sucre hizo lo correcto y no la Fiscalía Anticorrupción, que no tenía competencia para hacerlo.

"Él mismo la firmó y no aparece el abogado Pedro Meilán. La denuncia consta en la carpeta 37051-21 de la Fiscalía de Decisión y Litigación. Siendo así, el ministro Sucre hizo lo correcto y no así la Fiscalía Anticorrupción que cambió la investigación por estafa, para lo cual no tiene competencia", explicó.

Agregó que la denuncia penal que presentó consta en la carpeta 37649-21 y detalla más elementos técnicos, incluyendo a la Empresa Vidatec S.A., para que sea investigada.

"Todo lo anterior, demuestra que el procurador Javier Caraballo, es el responsable de haberle dado trato preferencial a escondidillas nocturnas al abogado de la señora Denisse Vega, quien debe responder por los hechos denunciados", sentenció Jaén.

Hay que recordar que en este caso, al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Jerónimo Mejía, abogado de la empresaria Vega, se le dio un trato preferencial al atenderlo junto con su clienta en las oficinas de la Procuraduría General de la Nación, ubicadas en Ancón.'

17

personas fueron vacunadas en el sector de Coco del Mar. 1

persona ha sido imputada de cargos y detenida. 8

de junio de este año, el ministro Luis Francisco Sucre presentó una denuncia en este caso.

"Sabía el procurador lo que estaba haciendo, o fue enredado por quienes manejaban la carpeta 37051. Tienen que procesar por supuestos por delitos contra la salud pública", expresó.

Frente a esto, en días pasados el exfiscal del MP solicitó formalmente a la Fiscalía Anticorrupción que decline la competencia en este caso, ya que no se está ante un caso de estafa, sino contra la salud pública. Algo que, según él, cobra mayor fuerza con los resultados del Instituto Conmemorativo Gorgas, el cual certificó que lo que se le había inyectado a estas personas no eran vacunas contra la covid-19.

Consecuencias

El abogado Jaén manifestó que si este caso se investigaba por supuestos delitos contra la salud pública, se tenía que ordenar la detención preventiva de los vinculados.

"Si el procurador Caraballo ordenaba la investigación por delitos contra la salud pública, la detención preventiva de la o de los encargados de Vidatec S.A., hubiese sido inmediata. Al cambiar a estafa, solo apresaron al más pendejo", puntualizó.

Recientemente, juristas indicaron que este proceso legal es una burla y es evidente que se está protegiendo o encubriendo a personas que están insertas o son allegadas a altos funcionarios del gobierno de Laurentino Cortizo.

