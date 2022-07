Fiscalía Anticorrupción archiva investigación por video manipulado del medio digital FOCO

El Ministerio Público (MP) de Panamá ordenó el archivo provisional de la investigación abierta por el vídeo que círculo el medio digital FOCO, en el que aseguró que el expresidente Ricardo Martinelli se había reunido en un restaurante de la localidad con el esposo de una de las juezas que lo absolvió en el caso pinchazos.

En el medio digital Foco, círculo un vídeo que llevaba por título: "Martinelli y el marido de la juez que lo absolvió... Un misterioso encuentro", en el que aseguró que el exmandatario se había reunido con el esposo de un de la juez, en el restaurante Club Español, algo que resulto ser falso, ya que se trataba de un señor llamado Amado Arjona, que nada tiene que ver con dicha funcionaria.

Dicha noticia, publicada por este medio digital, fue replicada por el diario La Prensa bajo el título: "Piden investigar que hacía Martinelli en el vídeo que divulgó FOCO" y fue lo que sirvió para que el Ministerio Público abriera una investigación, misma que fue archivada el pasado 30 de junio de 2022.

Como parte de la investigación, la fiscalía realizó una serie de diligencias en el Club Español, a fin de extraer vídeos. En dicha diligencia se determinó que el disco duro de la cámara de vigilancia había sido cambiado, por lo que no mantenía grabación del día que se dio el supuesto encuentro con la esposa de la juez.

Con base en estos elementos y otros, el fiscal Jacinto Gómez, coordinador de la Sección de Litigación y Decisión Temprana de la Fiscalía Anticorrupción del Sistema Penal Acusatorio, ordenó el archivo provisional de la noticia criminal.

Frente a esta decisión, el expresidente Ricardo Martinelli a través de su cuenta de Twitter indicó que tomará acciones penales y civiles por esta falsa acusación que le hicieron.

"Se acuerdan el saperoco que me armaron los anarquistas coimeros del desenfoque? Me inventaron una reunión en un club con el esposo inexistente de una juez. Bueno después de no encontrar pruebas, la archivaron. Ahora vamos por la esfera penal y civil con unas demandas admitidas”, reiteró.

En mayo pasado, la juez de garantías, Diana García, determinó que en el caso del video manipulado por el medio digital Foco, en el que se hablaba de una reunión entre el expresidente Ricardo Martinelli y el señor Amado Arjona para el pago por un fallo en el caso pinchazos, hubo afectación de derecho.

Según el abogado Kevin Moncada, la juez determinó que se ha vulnerado el derecho a la defensa de las personas que fueron mencionadas en este caso.

“La juez dispuso que, a partir de la fecha, se le notifique y se le permita participar al señor Amado Arjona”, dijo el jurista.

Moncada señaló que otro punto importante que salió a relucir en la audiencia, fue el hecho de que el propio fiscal Jacinto Pérez dijo que no cuentan con elementos suficientes que hasta el momento determinen que se haya cometido este delito.

