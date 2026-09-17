Fiscalía pedirá imputar por supuesta estafa y hurto agravado a Hermán Bern y tres de sus hijos

La Fiscalía Metropolitana solicitará la imputación de cargos por la presunta comisión de los delitos de estafa y hurto agravado contra el empresario Hermán Bern Pittí y tres de sus hijos: José Manuel, Jacqueline e Ingrid Bern Barbero, en perjuicio de la sociedad Costa del Este Town Center Group, S.A., informaron fuentes judiciales

La audiencia de formulación de cargos y solicitud de medidas cautelares personales quedó fijada para el próximo 2 de octubre.

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Se conoció que inicialmente, el acto procesal estaba programado únicamente para José Manuel Bern, el cual debió suspenderse el 10 de julio por encontrarse fuera del país, sin embargo, el pasado 7 de septiembre la fiscalía requirió incorporar a su padre y a sus dos hermanas bajo el criterio de economía procesal.

La defensa legal de los integrantes de la familia Bern está a cargo de la destituida fiscal Especial "Anticorrupción", Zuleyka Moore G.

De la disputa arbitral a la vía penal

El expediente penal lleva a los tribunales el colapso de una relación comercial que data de más de una década. Las empresas vinculadas al Grupo Empresas Bern participaron junto a sus socios en el desarrollo, construcción y administración del centro comercial Town Center en Costa del Este.

La pugna legal entre los socios ha dejado varios hitos judiciales previos, entre ellos.

En mayo de 2024, un tribunal del Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá condenó a sociedades del Grupo Empresas Bern a pagar $77.8 millones por incumplimientos contractuales y daños en la construcción a favor de Costa del Este Town Center Group (integrada por Inversiones Panamá Viejo, S.A. y Townshare, S.A., representadas por Raimundo López Arango y Alberto Motta Page).

Grupo Empresas Bern rechazó el fallo y acudió a la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia para intentar anular el laudo arbitral, manteniendo el pago en pausa.

Las sociedades demandantes promovieron en paralelo un proceso ejecutivo contra cuatro firmas del grupo en el Juzgado Segundo de Circuito de Insolvencia.

Incidente paralelo en Costa del Este

La cita penal de octubre coincide con otro reclamo de infraestructura que involucra a firmas del grupo en la misma zona. En junio pasado, la construcción del proyecto Generation Tower (a cargo de la contratista Black Bear, ligada a Empresas Bern, y la inmobiliaria Centro Diez) provocó el colapso parcial del muro perimetral del residencial PH Ocean Two y en el que se mantiene un reclamo asegurador por $315,952, mientras sostiene negociaciones con la constructora para saldar las indemnizaciones correspondientes.