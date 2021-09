Fiscalía tiene temor de su propio testigo

Mientras que el Ministerio Público (MP) niega la posibilidad de que se conozca lo que declara su testigo protegido, circuló un vídeo del exmiembro del Consejo de Seguridad Nacional, Rony Rodríguez, en el que asegura que todo lo que ha declarado esta persona, es totalmente falso.

Rodríguez, a través de un vídeo público en redes sociales, indicó que así como al testigo protegido se le ofrecieron todas las prebendas que ha recibido, a él también se las prometieron en el gobierno de Juan Carlos Varela a cambio de que declarara contra el expresidente Ricardo Martinelli.

"Mi nombre es Rony Rodríguez, hoy 24 de septiembre de 2021, vengo a decirle a el testigo protegido, que me enteré que teme por su vida, porque yo estoy desaparecido, no yo no estoy desaparecido, simplemente no me he presentado a ese proceso amañado porque no voy a mentir como tú", dijo refiriéndose al testigo protegido.

Añadió que él no se vendió por "cuatro monedas de oro", que también a él les fueron ofrecidas.

"Yo no me vendí por cuatro monedas de oro, a mí me ofrecieron todo lo que te ofrecieron a tí y mucho más, pero como no accedí, mira todo lo que ha pasado y la persecución que he tenido y hasta la jubilación me quitaron, que es un derecho adquirido que pelearé posteriormente", expresó.

Rodríguez recalcó que a él le ofrecieron de todo y que si hubiera accedido estuviera recibiendo todos los beneficios que obtuvo y sigue obteniendo el testigo protegido por señalar a Ricardo Martinelli.

"A mí me ofrecieron todo, yo estuviera ganando tu plata, pero no me vendí como tú, así que no andes diciendo por allí que yo estoy desaparecido, cuando se dé la oportunidad yo voy a aparecer y voy a desmentir todo lo que tú has dicho, sé hombre y asume la responsabilidad, porque mentiste desde el día uno que declaraste, mentiroso, eres un mentiroso", enfatizó.'



El expresidente Martinelli recalcó que la verdad saldrá a flote, a pesar de que la fiscalía ha impedido, por ahora, que se conozca el interrogatorio del testigo protegido. "Han decidido traer a este señor para mentir. Un señor que ganaba 800 dólares, luego le dieron licencia con sueldo y después le subieron el sueldo a 15 mil dólares, ocupando un puesto que era para generales y comandantes y él es un cabo. Le han prometido cielo y tierra. Lo han traído a todas luces para tratar de mentir, pero la verdad saldrá a flote", enfatizó Ricardo Martinelli.

Hay que recordar que en el primer juicio de los supuestos pinchazos telefónicos, que se celebró en el año 2019, en el que Martinelli fue declarado no culpable, el testigo protegido dejó en evidencia cómo fue manipulado para que vinculara al exgobernante por el exjefe del Consejo de Seguridad Nacional, Rolando López, el exmandatario Juan Carlos Varela y otros.

Durante las audiencias realizadas en 2019, el testigo narró cómo fue buscado en la provincia de Chiriquí y llevado al Consejo de Seguridad Nacional, donde fue interrogado por López, Jacinto Gómez, entonces subdirector del Consejo de Seguridad, y otros miembros de esta entidad en julio del año 2014.

Personas que comparecieron al primer juicio narraron cómo el testigo protegido fue interrogado por Varela en esa ocasión y que la última vez que lo vieron fue cuando salía en compañía del exgobernate y el exdirector del Sistema de Protección Institucional (SPI), Eric Estrada.

Luego de eso y de que fuera instado a denunciar a Martinelli, el testigo protegido fue nombrado en un alto puesto en la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washintong, Estados Unidos, que ostenta hasta este momento y en cual, según la defensa de Martinelli, ha devengado más de un millón de dólares en salario.

Esto sin hacer funciones, ya que por el rango que ocupa no puede entrar a las reuniones de alto nivel que en este organismo se realizan.

Todo esto, es parte de lo sucedido en el primer juicio oral contra Ricardo Martinelli y que para esta ocasión no será público, debido a que la fiscalía le solicitó al Tribunal que la audiencia se hiciera reservada, incluso para la prensa.

