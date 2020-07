Investigación contra el Idaan

La Procuraduría General de la Nación admitió una querella penal por delitos contra la salud pública en la cual se vincula al director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) y a cualquier funcionario que resulte involucrado.

Giovani Fletcher, presidente del Instituto Panameño de Derechos de Consumidores y Usuarios (Ipadecu), dijo que finalmente y después de varios meses, la Procuraduría admitió la querella.

De acuerdo con Fletcher, la querella fue interpuesta debido a que entre febrero y marzo pasado, el agua que salía de los grifos, en la mayoría de los hogares de la región metropolitana, Panamá Norte y Colón, tenía un color inadecuado, olor fétido y elementos extraños.

El Idaan distribuía el agua potable con normalidad durante estos meses, pero con estas irregularidades, recordó Fletcher.

Al Ipadecu y a la Unión Nacional de Consumidores (Uncurepa), llegaron una cantidad de quejas por parte de los usuarios y eso los motivó a presentar la querella penal.

El agua potable no debe tener sabor, olor, ni color, sin embargo, a principios de este año, este no era el líquido que se estaba comercializando, de acuerdo con Fletcher.

Agregó que de manera tardía, el Idaan argumentó que había un problema de sedimentación en los lagos reservorios y otras irregularidades dentro de la potabilizadora de Chilibre.'

El 29 de febrero de este año, el Idaan suspendió la distribución de agua en los distritos de Panamá y San Miguelito para evaluar la incidencia registrada en una de las líneas de conducción de la potabilizadora de Chilibre.



A pesar de los trabajos, los consumidores aseguraban que el agua seguía manteniendo un color raro, e incluso en algunos sectores altos, el servicio no regresó el 1 de marzo, ya que demoró un día más. Esto mantenía la inconformidad de muchos clientes, porque no contaban con el servicio de agua potable y no solo necesitaban el líquido para cocinar o beber agua, sino también para realizar sus demás actividades de limpieza en el hogar.